Son dakika: Beşiktaş-Sporting maçı öncesi Sergen Yalçın'dan müjde! "Pjanic ve Alex 11'de olacak"

Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:

"Kendi oyunumuzdan ödün vermemeye çalışıyoruz. Dortmund maçında da önde oynayan, hücum oynayan kazanmak için riskler alan bir Beşiktaş vardı. Yarın da hepimizin arzusu iyi bir Beşiktaş görmek.

Peş peşe gelen sakatlıklar ritmimizi bozdu. Sakatlık dönüşü oyuncularımızın, oyunun içine girmeleri bazen beklendiği gibi olmuyor. Yavaş yavaş onları sahaya döndürmek istiyoruz. Benim tek isteğim oyuncuların sağlıklı şekilde takıma dönmesi.