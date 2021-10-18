Son dakika: Beşiktaş-Sporting maçı öncesi Sergen Yalçın'dan müjde! "Pjanic ve Alex 11'de olacak"

Son dakika... Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, grubun en kritik maçlarından birine çıkacak. Dortmund ve Ajax'a kaybeden siyah-beyazlılar, yarın Sporting'i konuk edecek. Portekiz ekibi de Beşiktaş gibi henüz puanla tanışamadı. Müsabakayı kaybeden takımın gruptaki şansı çok azalacak. Böylesine zorlu bir maça çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ve Brezilyalı savunmacı Welinton, basın toplantısı düzenledi.
Sakatlığını atlattığını ifade eden Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Welinton, "Sakatlık yaşadım evet bu işimizin bir parçası, sakatlığımı atlattım. Defans olarak geçen sezon iyiydik, son maçtaki durumla ilgili toplantı yaptık. İyi defans yapmaya devam edeceğiz. İki büyük takıma karşı yüksek tempolu maçlar oynamak istiyoruz. Yarın kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Sergen Yalçın'dan Sporting maçı öncesi 2 müjde birden
Sergen Yalçın'ın açıklamaları şöyle:
"Kendi oyunumuzdan ödün vermemeye çalışıyoruz. Dortmund maçında da önde oynayan, hücum oynayan kazanmak için riskler alan bir Beşiktaş vardı. Yarın da hepimizin arzusu iyi bir Beşiktaş görmek.
Peş peşe gelen sakatlıklar ritmimizi bozdu. Sakatlık dönüşü oyuncularımızın, oyunun içine girmeleri bazen beklendiği gibi olmuyor. Yavaş yavaş onları sahaya döndürmek istiyoruz. Benim tek isteğim oyuncuların sağlıklı şekilde takıma dönmesi.
Süper Lig'de yabancı kuralı var, o açıdan bazı bölgelerde bazı oyuncuları kullanamıyoruz. N'Sakala'nın bölgesi en rahat olduğumuz bölge. O bölgede genelde Türk oyuncular oynatıyoruz. Sporting Lizbon maçında N'Sakala oynayacak. Miralem Pjanic'in sakatlığı geçti, yarın onu da kullanacağız.
Mert tecrübeli bir kaleci, Ersin de U-21 takımın kalecisi. Ersin zaten maçtan kısa süre önce geldi. Kaleci konusunda problem yaşayacağımızı düşünmüyoruz.
Yenilen golleri genelde kalecilere bağlıyoruz, bu doğru değil. İyi kaleciler basit goller yer. Yarın akşamki Sporting Lizbon maçına Ersin Destanoğlu ile başlayacağız.
Atiba, Başakşehir maçından önce sakatlandı. Kullanmayabilirdik ama kendisi oynamak istedi. Bir dahaki milli maç arasına kadar olacağını düşünmüyorum.
Sporting karşısında Alex de oynayacak. Onu çok dinlendirdik, yarın sahada olacak."