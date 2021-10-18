Trabzonspor'dan derbi paylaşımı! "Çok güzel şeyler yapacağız"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, sahaya çıktıkları zaman oyun nasıl giderse gitsin, oyun planlarına sadık kalmaları gerektiğini anlatarak şu ifadeleri kullandı: "Sahaya çıktığımızda sonuç nasıl giderse gitsin, oyun nasıl giderse gitsin biz hep aklımızla ve planlarımızla kalacağız. Biz bunu hep gerçekleştirdik ve geri dönüşler yaptık. Hep oyuna sadık, beraber düşünen, beraber mücadele eden beraber meydan okuduk. Benim burada bir senem oluyor. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bugün de bu duyguyu yaşattınız. Bu çok güzel. Lütfen oyunda aklınız olsun çok güzel şeyler yapacağız. Bunu yaşattığınız için Trabzon ailesine, hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık."