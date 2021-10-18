Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe galibiyeti ardından flaş videolu paylaşım "Çok güzel şeyler yapacağız"

Trabzonspor'un Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ettiği maçın ardından Abdullah Avcı'nın oyuncularına hitap ettiği bir video yayımladı. Atatürk'ün, 'Ne mutlu Türk'üm' diyene sözleriyle başlayan videoda şehir insanının günlük yaşantısı ve Trabzon'un kendine has yöresel görüntüleri yansıtıldı.