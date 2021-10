İSKENDER GÜNEN: Avcı, geldiği günden bugüne kadar yaptığı katkıları gözden geçirmelidir diye düşünüyorum. Şu an 21 maç yenilgi yüzü görmeyen bir takımdan söz ediyoruz. 9 haftanın sonunda ise ligin namağlup lideri. Bundan sonra nereye kadar gidebilir? Yıllardır beklenen şampiyonluk hasreti bu sezon son bulabilir mi? Ya da vuslat her zaman olduğu gibi başka bahara mı kalır? Bu sorulara verilecek yanıt ilerleyen süreçlerde ortaya çıkar. Yalnız herkesin bilmesi gereken, bir çiçekle bahar gelmez. Sezon içi sakatlıklar, cezalar dolayısıyla eksilmeler yaşanması normal. Ama şu an Avcı'nın elinde geçen sezona göre zengin bir kadrosu var. İstikrarlı sonuçlar ve beklenen hedefe ulaşabilmek için kenardan gelen oyuncuların katkılarının önemli olduğu gerçeğini hesaba katarsak ilerleyen haftalarda istikrarlı yapıyı devam ettireceklerini düşünüyorum.