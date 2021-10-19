Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika: Sergen Yalçın'dan 4-1'lik Sporting mağlubiyeti yorumu! "Bu maçtan çıkarılacak bir ders yok"
Giriş Tarihi: 19.10.2021 22:55 Son Güncelleme: 19.10.2021 23:34

Son dakika: Sergen Yalçın'dan 4-1'lik Sporting mağlubiyeti yorumu! "Bu maçtan çıkarılacak bir ders yok"

Son dakika: Sergen Yalçın’dan 4-1’lik Sporting mağlubiyeti yorumu! Bu maçtan çıkarılacak bir ders yok

Son dakika Beşiktaş haberleri... Şampiyonlar C Grubu 3. maçında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Portekiz ekibi Sporting'e 4-1 mağlup oldu ve henüz puanla tanışamadı. 4-1'lik mağlubiyeti değerlendiren Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Rakibin bizi 4-1 yenmesi bugün için olağanüstü bir durumdu. Çok basit goller yedik. Bu maçtan çok da çıkarılacak bir ders yok" dedi.

Şampiyonlar C Grubu 3. maçında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Portekiz ekibi Sporting'e 4-1 mağlup oldu. Grupta oynadığı 3 maçı da kaybeden Siyah-beyazlılar, henüz puanla tanışamadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde;

"BU BEKLEDİĞİMİZ BİR SKOR DEĞİLDİ"

"Skoru çevirecek birçok şans yakaladık ama hatalar... Duran topta yediğimiz goller biraz şans golleri. 4-1'lik bir oyun değildi bu. 4-1'lik skordan dolayı üzgünüz. Bu beklediğimiz bir skor değildi."

"TAKIMIMIN İYİ OYNADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Bu kulvar zor bir kulvar, hataları affetmiyorlar Şampiyonlar Ligi'nde. Oynadığımız takımlar ters takımlar. Bakıyorum, çok da 4-1'lik bir maç değildi. Takımımın iyi oynadığını düşünüyorum."

"ŞANS GOLLERİ YEDİK"

Bence şans golleri yedik. Çalışılmış gibi görünebilir ama rakibimizi analiz ettik, hiç böyle gol görmedik. Bence şans faktörü rakibin yanındaydı. Neredeyse kaleye gelmeden ilk yarıda 3 gol attılar."

"BU MAÇTAN ÇIKARILACAK BİR DERS YOK"

Batshuayi de şanssız. Vuruyor vuruyor girmiyor, direkten dönüyor, bir şey oluyor... Şu maç 4-1'lik bir maç değil. Rakibin bizi 4-1 yenmesi bugün için olağanüstü bir durumdu. Çok basit goller yedik. Bu maçtan çok da çıkarılacak bir ders yok."

"BU GÖRÜNTÜ BİRAZ FAKE, GERÇEK GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKAR"

Derbiler her zaman önemlidir. Pazartesi oynayacağız, yeterli dinlenme süremiz var. Pazartesiye iyi hazırlanıp, tekrar normal durumumuza dönmek istiyoruz. Hiç beklemediğimiz şeyler oldu sezon başında. İşler iyi gitmiyor, kaybediyoruz ama bu görüntü gerçek değil. Bu görüntü biraz fake. Gerçek görüntü, ortaya çıkar."

Sergen Yalçın'dan mağlubiyet yorumu! "Bu maç 4-1'lik maç değil"

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberler: Yine aynı doktordan estetik faciası haberi: Ukraynalı kadının ardından 3 kadın daha...
Mağlubiyetin ardından Wilder ilk kez mesaj yayınladı! Fury’e duygusal sözler…
3600 ek gösterge için sıcak gelişme: Yeni rakamlar belli oldu! İşte ödenecek maaşlar
Son dakika haberi: Fenerbahçe'nin Koreli stoperi Kim Min Jae'ye çıkan kırmızı kart doğru mu? Erman Toroğlu açıkladı...
Son dakika... Galatasaray maçı için dikkat çeken sözler: "Fatih Terim'i kurtardı! Bunun adı taktik değil..." Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş...
KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? 2021-2022 KYK burs ve kredi başvuru tarihleri bekleniyor!
YKS 2. ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile 2021 YKS 2. ek ve 3. tercih sonuçları ne zaman belli olacak?
Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Gün ve saat verildi... O illerde yaşayanlar dikkat
Okullar tekrar kapanacak mı, Ekim'in son haftasında yüz yüze eğitime mi geçiliyor? Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den açıklama
Özdemir Bayraktar'a veda... Bu karenin sırrı ortaya çıktı: Şehit Yarbay'ın vasiyetiymiş
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Sergen Yalçın'dan 4-1'lik Sporting mağlubiyeti yorumu! "Bu maçtan çıkarılacak bir ders yok"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA