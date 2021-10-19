Son dakika: Sergen Yalçın'dan 4-1'lik Sporting mağlubiyeti yorumu! "Bu maçtan çıkarılacak bir ders yok"

"BU MAÇTAN ÇIKARILACAK BİR DERS YOK"

Batshuayi de şanssız. Vuruyor vuruyor girmiyor, direkten dönüyor, bir şey oluyor... Şu maç 4-1'lik bir maç değil. Rakibin bizi 4-1 yenmesi bugün için olağanüstü bir durumdu. Çok basit goller yedik. Bu maçtan çok da çıkarılacak bir ders yok."