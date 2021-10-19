Son dakika: Sergen Yalçın'dan 4-1'lik Sporting mağlubiyeti yorumu! "Bu maçtan çıkarılacak bir ders yok"

Şampiyonlar C Grubu 3. maçında temsilcimiz Beşiktaş, sahasında Portekiz ekibi Sporting'e 4-1 mağlup oldu. Grupta oynadığı 3 maçı da kaybeden Siyah-beyazlılar, henüz puanla tanışamadı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.
Sergen Yalçın'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde;
"BU BEKLEDİĞİMİZ BİR SKOR DEĞİLDİ"
"Skoru çevirecek birçok şans yakaladık ama hatalar... Duran topta yediğimiz goller biraz şans golleri. 4-1'lik bir oyun değildi bu. 4-1'lik skordan dolayı üzgünüz. Bu beklediğimiz bir skor değildi."
"TAKIMIMIN İYİ OYNADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Bu kulvar zor bir kulvar, hataları affetmiyorlar Şampiyonlar Ligi'nde. Oynadığımız takımlar ters takımlar. Bakıyorum, çok da 4-1'lik bir maç değildi. Takımımın iyi oynadığını düşünüyorum."
"ŞANS GOLLERİ YEDİK"
Bence şans golleri yedik. Çalışılmış gibi görünebilir ama rakibimizi analiz ettik, hiç böyle gol görmedik. Bence şans faktörü rakibin yanındaydı. Neredeyse kaleye gelmeden ilk yarıda 3 gol attılar."
"BU MAÇTAN ÇIKARILACAK BİR DERS YOK"
Batshuayi de şanssız. Vuruyor vuruyor girmiyor, direkten dönüyor, bir şey oluyor... Şu maç 4-1'lik bir maç değil. Rakibin bizi 4-1 yenmesi bugün için olağanüstü bir durumdu. Çok basit goller yedik. Bu maçtan çok da çıkarılacak bir ders yok."
"BU GÖRÜNTÜ BİRAZ FAKE, GERÇEK GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKAR"
Derbiler her zaman önemlidir. Pazartesi oynayacağız, yeterli dinlenme süremiz var. Pazartesiye iyi hazırlanıp, tekrar normal durumumuza dönmek istiyoruz. Hiç beklemediğimiz şeyler oldu sezon başında. İşler iyi gitmiyor, kaybediyoruz ama bu görüntü gerçek değil. Bu görüntü biraz fake. Gerçek görüntü, ortaya çıkar."
Sergen Yalçın'dan mağlubiyet yorumu! "Bu maç 4-1'lik maç değil"