Sergen Yalçın'dan mağlubiyet yorumu! "Bu maç 4-1'lik maç değil"

Şampiyonlar Ligi C Grubu 3. maçında temsilcimiz Beşiktaş sahasında Sporting'e 4-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından konuşan siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın, "Böyle bir skor olmamalıydı. Basit goller yedik." şeklinde konuştu.