Talisca ve Aboubakar’dan müthiş performans! Arabistan Ligi’ne damga vurdular

Beşiktaş'ın eski 2 yıldızı Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da harikalar yaratmaya devam ediyor. 2 yıldız, performanslarıyla takımlarını ligde taşıyor.
8 MAÇTA 9 GOL!
Al Nassr'ın Brezilyalı ve Kamerunlu yıldızları, oynadıkları 8 maçta toplam 9 gol kaydetti.
Aboubakar ise Al Nassr ile oynadığı 8 maçta 4 gol attı.
8 haftası geride kalan Suudi Arabistan Ligi'nde 2 maç eksiği olan Al Nassr, 12 puanla 4. sırada yer alıyor.
27 yaşındaki Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, 2016-2018 yılları arasında formasını giydiği Beşiktaş'ta 80 maçta 37 gol atıp 14 asist yaptı.
Aboubakar ise 2 farklı dönemde formasını giydiği Siyah-beyazlılarda 67 maçta 35 gol attı ve 9 asist kaydetti.