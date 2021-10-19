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Giriş Tarihi: 19.10.2021 19:49 Son Güncelleme: 19.10.2021 20:01

Talisca ve Aboubakar'dan müthiş performans! Arabistan Ligi'ne damga vurdular

Talisca ve Aboubakar’dan müthiş performans! Arabistan Ligi’ne damga vurdular

Beşiktaş'ın eski 2 yıldızı Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar, Al Nassr formasıyla Suudi Arabistan Ligi'ni kasıp kavuruyorlar. Al Nassr'ın Brezilyalı ve Kamerunlu yıldızları, performanslarıyla takımlarını yukarıda tutmaya devam ediyor.

Beşiktaş'ın eski 2 yıldızı Anderson Talisca ve Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Nassr'da harikalar yaratmaya devam ediyor. 2 yıldız, performanslarıyla takımlarını ligde taşıyor.

8 MAÇTA 9 GOL!

Al Nassr'ın Brezilyalı ve Kamerunlu yıldızları, oynadıkları 8 maçta toplam 9 gol kaydetti.

Talisca, bu sezon Al Nassr formasıyla çıktığı 8 maçta 5 gol attı ve 3 asist kaydetti.

Aboubakar ise Al Nassr ile oynadığı 8 maçta 4 gol attı.

8 haftası geride kalan Suudi Arabistan Ligi'nde 2 maç eksiği olan Al Nassr, 12 puanla 4. sırada yer alıyor.

27 yaşındaki Brezilyalı yıldız Anderson Talisca, 2016-2018 yılları arasında formasını giydiği Beşiktaş'ta 80 maçta 37 gol atıp 14 asist yaptı.

Aboubakar ise 2 farklı dönemde formasını giydiği Siyah-beyazlılarda 67 maçta 35 gol attı ve 9 asist kaydetti.

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Talisca ve Aboubakar'dan müthiş performans! Arabistan Ligi'ne damga vurdular
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