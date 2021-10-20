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Giriş Tarihi: 20.10.2021 09:49

L. Moskova maçı öncesi Galatasaray'da Sacha Boey şoku! Kamp kadrosu açıklandı

AA
L. Moskova maçı öncesi Galatasaray’da Sacha Boey şoku! Kamp kadrosu açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları perşembe günü oynanacak. Temsilcimiz Galatasaray, perşembe günü saat 22:00'da Rusya'da Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak. Zorlu maç öncesi Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Kamp kadrosunda Sacha Boey ve Arda Turan sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü maçında yarın Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.

GALATASARAY'DA SACHA BOEY VE ARDA TURAN KADRODA YOK

Moskova maçı öncesi kamp kadrosu açıklanana Galatasaray'da sakatlıkları sebebiyle Sacha Boey ve Arda Turan yer almadı. Sacha Boey'in kadroda olacağı bekleniyordu. Oyuncu sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemiyor.

Sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:

Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Berk Balaban

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L. Moskova maçı öncesi Galatasaray'da Sacha Boey şoku! Kamp kadrosu açıklandı
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