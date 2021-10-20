L. Moskova maçı öncesi Galatasaray’da Sacha Boey şoku! Kamp kadrosu açıklandı

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü maçında yarın Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu.
GALATASARAY'DA SACHA BOEY VE ARDA TURAN KADRODA YOK
Moskova maçı öncesi kamp kadrosu açıklanana Galatasaray'da sakatlıkları sebebiyle Sacha Boey ve Arda Turan yer almadı. Sacha Boey'in kadroda olacağı bekleniyordu. Oyuncu sakatlığı sebebiyle uzun süredir forma giyemiyor.
Sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosunda şu oyuncular yer aldı:
Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Taylan Antalyalı, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Berkan Kutlu, Kaan Arslan, Victor Nelsson, Christian Luyindama, Atalay Babacan, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Halil Dervişoğlu, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne, Berk Balaban