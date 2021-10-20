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OTOMATİK OYNAT
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Galatasaray, Rusya'ya gitti | Video 20.10.2021 | 10:26
08:38
Sergen Yalçın'dan mağlubiyet yorumu! "Bu maç 4-1'lik maç değil" 19.10.2021 | 23:32
03:09
Josef de Souza'dan Sporting maçı yorumu! 19.10.2021 | 23:32
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Beşiktaş taraftarı devre arasında futbolcuları alkışlayarak gönderdi! 19.10.2021 | 20:56
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Sergen Yalçın'dan Sporting maçı öncesi 2 müjde birden 18.10.2021 | 16:45
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Portekiz'de maç sahası karıştı! Polisler havaya ateş açtı... 18.10.2021 | 13:25
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Lokomotiv Moskova'dan Galatasaray için sıradışı Squid Game videosu! 18.10.2021 | 12:01
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Altay Bayındır'dan taraftara teşekkür! 'Sonuna kadar mücadele edeceğiz' 18.10.2021 | 10:37
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Abdullah Avcı: "Önemli bir maç kazandık ama daha bir şey kazanmadık" 17.10.2021 | 23:57
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Trabzonspor mağlubiyeti sonrası Vitor Pereira konuştu 17.10.2021 | 23:51
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Ali Koç: "Trabzonspor'u tebrik ediyorum" 17.10.2021 | 22:44
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Trabzonspor’da futbolcular maç sonunda kolbastı oynadı 17.10.2021 | 21:17
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Aaron Boupendza gollerine devam ediyor | Video 17.10.2021 | 11:04
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Lokomotiv Moskova karşılaşması için Rusya'ya hareket etti.