Video Spor Galatasaray, Rusya'ya gitti | Video
Galatasaray, Rusya'ya gitti | Video

Galatasaray, Rusya'ya gitti | Video

20.10.2021 | 10:26

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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacağı Lokomotiv Moskova karşılaşması için Rusya'ya hareket etti.

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