"Simeone her şeyi doğru yapıyor. İspanya'nın şampiyonu o ve Atletico Madrid'de çok başarılı. Dünya çapında bir sürü oyuncusu var ve hepsi hayatları pahasına savaşıyor. Bu da Simeone'nin kalitesini gösteriyor. Ona çok saygı duyuyorum. Oyununu seviyor muyum? Pek sayılmaz. Ben daha farklı bir oyun stili tercih ediyorum. Her hocanın tarzı farklı. Zaten kimsenin bu oyun stillerini beğenmesine gerek yok, başarılı olunsun yeter.