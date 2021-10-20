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Giriş Tarihi: 20.10.2021 10:44 Son Güncelleme: 20.10.2021 10:55

Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Koşa koşa kaçtı

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Son dakika: Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vuran olay! Koşa koşa kaçtı
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Son dakika haberleri... Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan Atletico Madrid - Liverpool maçı nefesleri kesti. 5 golün atıldığı mücadeleye bitiş düdüğüyle birlikte Diego Simeone ile Jürgen Klopp arasında yaşananlar damgasını vurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberleri... Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan Atletico Madrid - Liverpool maçı nefesleri kesti. 5 golün atıldığı mücadeleye bitiş düdüğüyle birlikte Diego Simeone ile Jürgen Klopp arasında yaşananlar damgasını vurdu. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika: Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vuran olay! Koşa koşa kaçtı

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 3. haftasında Atletico Madrid sahasında Liverpool'u ağırladı.

Son dakika: Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vuran olay! Koşa koşa kaçtı

Porto ve Milan galibiyetleri sonrası 2'de 2 ile İspanya'ya gelen Liverpool maça çok hızlı başladı.

Son dakika: Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vuran olay! Koşa koşa kaçtı

GRIEZMANN İKİ GOLLE BERABERLİĞİ GETİRDİ

Konuk ekip, 8. dakikada Mohamed Salah ve 13'te Naby Keita'nın golleriyle 2-0'ı buldu.

Son dakika: Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vuran olay! Koşa koşa kaçtı

Ancak geri dönmeyi başaran Atletico Madrid 20 ve 34'te Antoine Griezmann'ın sayılarıyla durumu 2-2'ye getirdi.

Son dakika: Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vuran olay! Koşa koşa kaçtı

GRIEZMANN KIZARDI, SALAH 3 PUANI GETİRDİ

52. dakikaya kadar maçın yıldızı olan Griezmann, Firmino'ya yaptığı sert hareket sonrası hakem Daniel Siebert tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.

Son dakika: Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vuran olay! Koşa koşa kaçtı

78'de penaltı kazanan Liverpool'da topun başına geçen Mohamed Salah takımına 3-2'lik galibiyeti getiren isim oldu.

Son dakika: Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vuran olay! Koşa koşa kaçtı

SIMEONE KOŞARAK SOYUNMA ODASINA GİTTİ, KLOPP ŞAŞIRDI

Bu sonuçla 3'te 3 yapan Liverpool puanını 9'a yükseltirken, Atletico Madrid ise 4 puanda kaldı.

Son dakika: Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vuran olay! Koşa koşa kaçtı

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte uzun yıllar konuşulacak bir an yaşandı.

Son dakika: Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vuran olay! Koşa koşa kaçtı

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone bir anda koşarak soyunma odasına gitti.

Son dakika: Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vuran olay! Koşa koşa kaçtı

Liverpool'un Alman hocası Jürgen Klopp ise kendisini tebrik etmeden giden Simeone'nin yardımcılarına dert yandı.

Son dakika: Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vuran olay! Koşa koşa kaçtı

KLOPP: KENDİ TEPKİMDEN RAHATSIZ OLDUM

Klopp maç sonrası yaptığı açıklamada "Simeone'nin elini sıkmak istedim ama görmedi. Kendisiyle bir sorunum yok. Ben asıl kendi tepkimden rahatsız oldum. Bir dahaki sefer birbirimizi gördüğümüzde kesinlikle el sıkışacağız" dedi.

Son dakika: Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vuran olay! Koşa koşa kaçtı

"SIMEONE'NİN OYNATTIĞI FUTBOLU SEVMİYORUM AMA ONA ÇOK SAYGI DUYUYORUM"

Alman teknik adam, maç öncesi verdiği röportajda Diego Simeone'den övgüyle bahsederek şu ifadeleri kullanmıştı:

Son dakika: Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vuran olay! Koşa koşa kaçtı

"Simeone her şeyi doğru yapıyor. İspanya'nın şampiyonu o ve Atletico Madrid'de çok başarılı. Dünya çapında bir sürü oyuncusu var ve hepsi hayatları pahasına savaşıyor. Bu da Simeone'nin kalitesini gösteriyor. Ona çok saygı duyuyorum. Oyununu seviyor muyum? Pek sayılmaz. Ben daha farklı bir oyun stili tercih ediyorum. Her hocanın tarzı farklı. Zaten kimsenin bu oyun stillerini beğenmesine gerek yok, başarılı olunsun yeter.

Son dakika: Şampiyonlar Ligi’nde geceye damga vuran olay! Koşa koşa kaçtı

Atletico'nun da başarılı olduğu aşikar. Simeone 2011'den beri takımın başında. Kulübe 95/96 sezonundan sonraki ilk lig şampiyonluğunu 2013/14'te ilk; 20/21'de ikinci kez yaşattı. Bir sürü kupa kaldırdı, ŞL'de 2 kez finale çıkardı. Özetle "doğru futbol" teriminin bir karşılığı varsa o da başarıyı getiren futboldur."

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Son dakika: Şampiyonlar Ligi'nde geceye damga vuran olay! Koşa koşa kaçtı
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