Son dakika haberleri... Şampiyonlar Ligi'nde dün gece oynanan Atletico Madrid - Liverpool maçı nefesleri kesti. 5 golün atıldığı mücadeleye bitiş düdüğüyle birlikte Diego Simeone ile Jürgen Klopp arasında yaşananlar damgasını vurdu. İşte son dakika haberinin detayları...
GRIEZMANN İKİ GOLLE BERABERLİĞİ GETİRDİ
Konuk ekip, 8. dakikada Mohamed Salah ve 13'te Naby Keita'nın golleriyle 2-0'ı buldu.
Ancak geri dönmeyi başaran Atletico Madrid 20 ve 34'te Antoine Griezmann'ın sayılarıyla durumu 2-2'ye getirdi.
GRIEZMANN KIZARDI, SALAH 3 PUANI GETİRDİ
52. dakikaya kadar maçın yıldızı olan Griezmann, Firmino'ya yaptığı sert hareket sonrası hakem Daniel Siebert tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışına gönderildi.
78'de penaltı kazanan Liverpool'da topun başına geçen Mohamed Salah takımına 3-2'lik galibiyeti getiren isim oldu.
SIMEONE KOŞARAK SOYUNMA ODASINA GİTTİ, KLOPP ŞAŞIRDI
Bu sonuçla 3'te 3 yapan Liverpool puanını 9'a yükseltirken, Atletico Madrid ise 4 puanda kaldı.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte uzun yıllar konuşulacak bir an yaşandı.
Liverpool'un Alman hocası Jürgen Klopp ise kendisini tebrik etmeden giden Simeone'nin yardımcılarına dert yandı.
KLOPP: KENDİ TEPKİMDEN RAHATSIZ OLDUM
Klopp maç sonrası yaptığı açıklamada "Simeone'nin elini sıkmak istedim ama görmedi. Kendisiyle bir sorunum yok. Ben asıl kendi tepkimden rahatsız oldum. Bir dahaki sefer birbirimizi gördüğümüzde kesinlikle el sıkışacağız" dedi.
"SIMEONE'NİN OYNATTIĞI FUTBOLU SEVMİYORUM AMA ONA ÇOK SAYGI DUYUYORUM"
Alman teknik adam, maç öncesi verdiği röportajda Diego Simeone'den övgüyle bahsederek şu ifadeleri kullanmıştı:
"Simeone her şeyi doğru yapıyor. İspanya'nın şampiyonu o ve Atletico Madrid'de çok başarılı. Dünya çapında bir sürü oyuncusu var ve hepsi hayatları pahasına savaşıyor. Bu da Simeone'nin kalitesini gösteriyor. Ona çok saygı duyuyorum. Oyununu seviyor muyum? Pek sayılmaz. Ben daha farklı bir oyun stili tercih ediyorum. Her hocanın tarzı farklı. Zaten kimsenin bu oyun stillerini beğenmesine gerek yok, başarılı olunsun yeter.
Atletico'nun da başarılı olduğu aşikar. Simeone 2011'den beri takımın başında. Kulübe 95/96 sezonundan sonraki ilk lig şampiyonluğunu 2013/14'te ilk; 20/21'de ikinci kez yaşattı. Bir sürü kupa kaldırdı, ŞL'de 2 kez finale çıkardı. Özetle "doğru futbol" teriminin bir karşılığı varsa o da başarıyı getiren futboldur."