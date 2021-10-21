Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri EDHO yeni bölüm ne zaman başlıyor? EDHO yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm yayın tarihi belli mi?
Giriş Tarihi: 21.10.2021 07:03 Son Güncelleme: 21.10.2021 07:03

EDHO yeni bölüm ne zaman başlıyor? EDHO yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm yayın tarihi belli mi?

EDHO yeni bölüm ne zaman başlıyor? EDHO yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm yayın tarihi belli mi?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon yayın tarihi, medya gündemini yakından takip edenlerce araştırılıyordu. Merakla beklenen müjdeli haber geldi. EDHO yeni sezon yeni bölüm tanıtım fragmanı 20 Ekim Çarşamba günü yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 200.bölüm fragmanında İlyas’ı tuzağa çekip vurdukları görülüyor. İşte EDHO yeni bölüm fragmanı ve bilgiler.

Her hafta Salı günü ATV ekranlarına gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezondan tanıtım fragmanı yayınlandı. Bu kapsamda; "EDHO ne zaman?" sorusu yanıt bulurken EDHO yeni bölüm fragmanında pek çok detay dikkat çekiyor. Peki; ATV ile EDHO yeni sezon yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte EDHO yeni bölüm fragmanı!

HEYECAN YARATTI!

Dizinin yeni sezon ilk bölüm tanıtımı bugün (20 Ekim Çarşamba) yayınlandı. Merakla beklenen EDHO'nun fragmanı yine heyecan yarattı.

YENİ SEZON İLK BÖLÜM 26 EKİM SALI GÜNÜ YAYINLANACAK!

EDHO'nun yeni sezon ilk bölümü 26 Ekim Salı günü yayınlanacak.

'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölüm tanıtımı yayınlandı! EDHO'nun yeni bölümü 26 Ekim'de! | Video

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kendilerine kurulan tuzağı fark edemeyecek kadar öfke dolu olan İlyas ve Behzat, Zeki'nin namlusunun ucunda eli kolu bağlı kalmıştır. Kardeşiyle aynı kaderi paylaşmak üzere olan Haşmet'i ise eski hasmı, yeni dostu Hızır, Tahsin'in elinden son anda kurtarmayı başarır.

Zeki Sivri kurduğu oyun sayesinde tek başına başa çıkamadığı Çakırbeylilerin üzerine çok tehlikeli bir düşman salmıştır. Öldürülen kardeşlerinin intikamını almaya yemin eden Selcan, hazırladığı kara listenin başına Hızır'ı yerleştirir. Yeni bir hayata başlamak için hazırlık içinde olan İlyas ve Alparslan'ın mutluluğu, Zeki'nin ele geçirilmesine bağlıyken Çakırbeyliler asıl ölümcül darbeyi bu yeni düşmanından alacaktır.

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‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yeni sezon ilk bölüm tanıtımı yayınlandı! EDHO'nun yeni bölümü 26 Ekim'de!
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EDHO yeni bölüm ne zaman başlıyor? EDHO yeni sezon tanıtım fragmanı yayınlandı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm yayın tarihi belli mi?
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