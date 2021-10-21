Nuri Şahin futbolu bırakma kararıyla ilgili konuştu! "Yanlış anlaşıldım..."

"BENİ BU GÖREVE GETİRMEK CESARET İSTEYEN BİR KARARDI"

Bir gazetecinin, "Futbolu bıraktığınızı açıkladınız? Hoca oldunuz. Nasıl bir hissiyat?" sorusuna Şahin, "Burada bir yanlış anlaşılma oldu. Lisansım hala devam ediyor. Gerektiği zaman sahada takıma katkı sağlayabilirim. Ersun hocanın bırakmasının ardından göreve 4 gün sonra geldik. Benim için de inanılmaz bir şey oldu. Aradılar yönetimimiz. Sağ olsunlar beni bu göreve layık gördü. Artısını eksisini konuştuk. Hep beraber bir karar aldık. Cesur bir karardı. Herkesin önünde yönetimimize, başkanımıza teşekkür ediyorum. Beni bu göreve getirmek cesaret isteyen bir karardı. Benim bu görevi kabul etmem de bu takıma, şehre, kulübe inandığımı gösterir." yanıtını verdi.

Hayatta her şeyi çok erken yaşadığına dikkati çeken Şahin, çok erken profesyonel olduğunu, erken evlendiğini ve baba olduğunu ve yine erken teknik direktörlük görevini üstlendiğini vurguladı. Şahin, eşiyle ve değer verdiği insanlarla konuşarak karara vardığını ve bu kararını "İyi ki de almışız" şeklinde değerlendirdiğini belirtti.