Piyasaları doğrudan etkileyen Merkez Bankası faiz kararı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bir diğer önemli gelişme olan FED kararının da Kasım ayının ilk haftası ilan edilmesi bekleniyor. Bu kritik süreçte piyasaları takip eden pek çok vatandaş altın kaç oldu, haftayı nasıl kapattı, altının gramı kaç TL gibi soruların yanıtını araştırıyor. İşte 23 Ekim Cumartesi son dakika canlı altın fiyatları, altının alış-satış fiyatı ile 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları!

23 EKİM CUMARTESİ SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI

İşte saat Cumartesi sabahı 07:00 itibariyle anlık altın fiyatları ve canlı takip ekranı!