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Giriş Tarihi: 23.10.2021 06:48

Altın haftayı nasıl kapattı? 23 Ekim Cumartesi son dakika canlı altın fiyatları ile 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları

Altın haftayı nasıl kapattı? 23 Ekim Cumartesi son dakika canlı altın fiyatları ile 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları

Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasıyla birlikte döviz kurlarındaki ve altındaki hareketlilik merak konusu oldu. Vatandaşlar, piyasaların kapalı olduğu 23 Ekim Cumartesi sabahı canlı altın fiyatları anlık takip ekranı ile altın kaç oldu, çeyrek altın ne kadar, haftayı nasıl kapattı gibi soruların yanıtını araştırıyor. 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ve son dakika gelişmeleri haberimizde.

Piyasaları doğrudan etkileyen Merkez Bankası faiz kararı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bir diğer önemli gelişme olan FED kararının da Kasım ayının ilk haftası ilan edilmesi bekleniyor. Bu kritik süreçte piyasaları takip eden pek çok vatandaş altın kaç oldu, haftayı nasıl kapattı, altının gramı kaç TL gibi soruların yanıtını araştırıyor. İşte 23 Ekim Cumartesi son dakika canlı altın fiyatları, altının alış-satış fiyatı ile 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları!

23 EKİM CUMARTESİ SON DAKİKA ALTIN FİYATLARI

İşte saat Cumartesi sabahı 07:00 itibariyle anlık altın fiyatları ve canlı takip ekranı!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 495,95

SATIŞ: 515,13

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.606,00

SATIŞ: 3.682,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.680,00

SATIŞ: 3.736,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.554,84

SATIŞ: 3.624,64

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.765,00

SATIŞ: 1.821,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 882,00

SATIŞ: 911,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 553,18

SATIŞ: 553,56

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın haftayı nasıl kapattı? 23 Ekim Cumartesi son dakika canlı altın fiyatları ile 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları
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