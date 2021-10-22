Piyasaları doğrudan etkileyen Merkez Bankası faiz kararı geçtiğimiz günlerde açıklandı. Bir diğer önemli gelişme olan FED kararının da Kasım ayının ilk haftası ilan edilmesi bekleniyor. Bu kritik süreçte piyasaları takip eden pek çok vatandaş altın kaç oldu, haftayı nasıl kapattı, altının gramı kaç TL gibi soruların yanıtını araştırıyor. İşte 23 Ekim Cumartesi son dakika canlı altın fiyatları, altının alış-satış fiyatı ile 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları!
İşte saat Cumartesi sabahı 07:00 itibariyle anlık altın fiyatları ve canlı takip ekranı!
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 495,95
SATIŞ: 515,13
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.606,00
SATIŞ: 3.682,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.680,00
SATIŞ: 3.736,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.554,84
SATIŞ: 3.624,64
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.765,00
SATIŞ: 1.821,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 882,00
SATIŞ: 911,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 553,18
SATIŞ: 553,56
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