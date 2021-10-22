Galatasaray'dan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Lokomotiv Moskova deplasmanında Morutan'ın harika asisti Kerem'in şık golüyle 1-0 kazanan Galatasaray, gruptan çıkma anlamında büyük avantaj yakaladı. Lokomotiv Moskova ise üç maç sonunda bir puanda kaldı. Rus basını maçtan sonra Fatih Terim ve öğrencilerine övgüler yağdırdı! İşte son dakika haberinin detayları...

Ülkemizi Fenerbahçe ile birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, bu sezon Avrupa Ligi'nde kalesini gole kapattı. İngiliz ekibi West Ham United ile birlikte hiç gol yemeyen iki takımdan biri olan Galatasaray'da Nelsson ve Marcao'nun uyumu dikkat çekiyor. Karşılaşmayı manşetlere taşıyan Rus basını Galatasaray'ın yıldızlarını övdü.