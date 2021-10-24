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Giriş Tarihi: 24.10.2021 17:04 Son Güncelleme: 24.10.2021 17:16

Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'a büyük destek! İdmana 10 bin taraftar akın etti

Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray’a büyük destek! İdmana 10 bin taraftar akın etti

Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, Beşiktaş'a konuk olacak. 25 Ekim Pazartesi akşamı oynanacak zorlu müsabaka öncesinde sarı-kırmızılı takım, taraftara açık idman yaptı. Yaklaşık 10 bin Galatasaray taraftarı, takımı desteklemek için NEF Stadyumu'na akın etti.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında yarın derbide Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray, hazırlıklarını tamamladı.

Nef Stadı'nda, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına ve taraftara açık gerçekleştirilen idmanı yaklaşık 10 bin taraftar yerinde takip etti.

(Fotoğraflar GS TV'den alınmıştır)

Düz koşuyla başlayan idman, açma germe ve 5'e 2 çalışmasının ardından gerçekleştirilen yarı sahada çift kale maçla devam etti.

Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'a 10 bin taraftardan destek | Video

Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

(Fotoğraflar GS TV'den alınmıştır)

İdmana, sakatlıkları bulunan Sacha Boey ile Arda Turan katılmadı.

(Fotoğraflar GS TV'den alınmıştır)

Antrenman sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar takımlarını 2 kere tribünlere çağırarak maç öncesi destekte bulundu.

Galatasaray, yarın saat 20.00'de Vodafone Park'ta Beşiktaş ile karşılaşacak.

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Beşiktaş derbisi öncesi Galatasaray'a büyük destek! İdmana 10 bin taraftar akın etti
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