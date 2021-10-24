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Giriş Tarihi: 24.10.2021 16:00 Son Güncelleme: 24.10.2021 16:35

Süper Lig'de Antalyaspor evinde Başakşehir'i konuk ediyor! Maçta ilk gol...

Süper Lig’de Antalyaspor evinde Başakşehir’i konuk ediyor! Maçta ilk gol...

Süper Lig'de 10. hafta maçında Antalyaspor evinde Başakşehir'i konuk ediyor. Antalyaspor, teknik direktör Nuri Şahin ile çıkış yakalamak istiyor. Diğer yandan Başakşehir kariyerine Beşiktaş galibiyetiyle başlayan Emre Belözoğlu galibiyet serisi elde etmek istiyor. Maçta ilk gol geldi... Zorlu maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı devam ediyor. Nuri Şahin'in başında olduğu Antalyaspor evinde Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir'i konuk ediyor.

CANLI SKOR - Antalyaspor 0-1 Başakşehir

GOL: 32' Berkay Özcan

CANLI ANLATIM

İKİ TAKIMIN 11'İ

Antalyaspor XI: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudryashov, Güray, Naldo, Hakan, Doğukan, Fredy, Amilton, Crivelli.

Başakşehir XI: Volkan, Júnior Caiçara, Epureanu, Ndayishimiye, Lima, Mahmut, Tolga, Višća, Berkay, Deniz, Okaka.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ MÜCADELE

-Antalyaspor'un Süper Lig'e döndüğü 2015/16'dan bu yana en fazla mağlup olduğu rakibi İstanbul Başakşehir (9). Akdeniz ekibinin bu süreçte Boz Baykuşlar'dan (27) daha fazla gol yediği sadece iki takım var: Beşiktaş ve Galatasaray (29'ar).

-Antalyaspor'a konuk olduğu son altı Süper Lig maçının beşini kazanan İstanbul Başakşehir (1B), son beş karşılaşmada kalesini gole kapattı.

-İstanbul Başakşehir ile oynadığı son 11 Süper Lig maçını kazanamayan Antalyaspor (2B 9M), lig tarihinde sadece iki rakibine karşı daha uzun galibiyet hasreti yaşadı (20 maç vs Beşiktaş & 15 maç vs Galatasaray).

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Süper Lig'de Antalyaspor evinde Başakşehir'i konuk ediyor! Maçta ilk gol...
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