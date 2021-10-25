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Giriş Tarihi: 25.10.2021 23:04 Son Güncelleme: 25.10.2021 23:08

Sergen Yalçın'dan Cyle Larin sözleri! "Geçen seneyi hatırlatır nitelikteydi"

Sergen Yalçın’dan Cyle Larin sözleri! Geçen seneyi hatırlatır nitelikteydi

Süper Lig'in 10. haftasında derbide Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı Cyle Larin'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Galatasaray'da 81'de Mostafa Mohamed'in kullandığı penaltıyı Ersin Destanoğlu çıkardı. Karşılaşma sonrası konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Bugün oyuncularımız geri dönüş sinyalleri verdiler. Larin'in performansı, geçen seneyi hatırlatır nitelikteydi" dedi.

Süper Lig'in 10. haftasında derbide Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı Cyle Larin'in golleriyle 2-1 mağlup etti. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Kazandığımız için çok mutluyuz. Destekleyen taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Derbiler her zaman çok önemlidir, bugün için bize bir moral oldu. Oyuncularımız için de bir güven tazeleme oldu."

"LARİN GEÇEN SENEYİ HATIRLATIR NİTELİKTEYDİ"

"Bugün oyuncularımız geri dönüş sinyalleri verdiler. Larin'in performansı, geçen seneyi hatırlatır nitelikteydi. O da aramıza iyi bir şekilde döner diye düşünüyorum. Taraftarımız merak etmesin, bizim onlardan daha çok moralimiz bozuluyor işler kötü giderken. Kulvarları ayrı tutmak lazım. Lig başka, Şampiyonlar Ligi başka."

"Oyuncularımız çok fazla maç oynuyorlar, daha ligin ilk çeyreğindeyiz. Erken karar vermemek lazım, sabırlı olmak lazım. Uzun maratonda kaliteli bir oyuncu grubuna sahibiz. Bazen sonuçlar gelmeyebilir, biz bu oyuna sadece başarı odaklı bakmamalıyız."

"Bu, oyunun doğasında olan bir durum. Çok abartmaya, kaos ortamı yaratmaya gerek yok. Sadece başarıya endeksli bir camia olmamalıyız, bu işin birçok boyutu var. Biz şampiyonluk kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün olduğu gibi, taraftarlarımızın sezon boyunca oyuncularımızı desteklemesini istiyorum. Oyuncularımız da zor bir iş yapıyorlar."

"LARİN FİZİKEN HAZIR OLDUĞU SÜRECE HER MAÇ GOL ATABİLİR"

"Statik santrfor oynayan futbolcunun işi daha zor. Larin arkadan geldiği ve fizik gücü yüksek olduğu için o golleri atıyor. Larin fiziken hazır olduğu sürece her maç gol atabilir. Yeter ki fizik olarak hazır olsun."

"Oyuncularımız çok fazla maç oynuyorlar, daha ligin ilk çeyreğindeyiz. Erken karar vermemek lazım, sabırlı olmak lazım. Uzun maratonda kaliteli bir oyuncu grubuna sahibiz. Bazen sonuçlar gelmeyebilir, biz bu oyuna sadece başarı odaklı bakmamalıyız."

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Sergen Yalçın'dan Cyle Larin sözleri! "Geçen seneyi hatırlatır nitelikteydi"
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