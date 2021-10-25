Sergen Yalçın'dan Cyle Larin sözleri! "Geçen seneyi hatırlatır nitelikteydi"

"Bu, oyunun doğasında olan bir durum. Çok abartmaya, kaos ortamı yaratmaya gerek yok. Sadece başarıya endeksli bir camia olmamalıyız, bu işin birçok boyutu var. Biz şampiyonluk kazanmak için elimizden geleni yapıyoruz. Bugün olduğu gibi, taraftarlarımızın sezon boyunca oyuncularımızı desteklemesini istiyorum. Oyuncularımız da zor bir iş yapıyorlar."