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Giriş Tarihi: 27.10.2021 08:29 Son Güncelleme: 27.10.2021 08:30

EDHO ne zaman başlıyor, yeni bölüm bugün mü? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO neden yok ve ne zaman yayınlanacak?

EDHO ne zaman başlıyor, yeni bölüm bugün mü? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO neden yok ve ne zaman yayınlanacak?

ATV ekranlarına Salı akşamları gelen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon merakla bekleniyor. Dizinin hayranları “EDHO ne zaman başlıyor, neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO bu akşam var mı?” sorularına yanıt ararken bilindiği üzere geçtiğimiz hafta yeni sezon yeni bölümden tanıtım fragmanı yayınlanmıştı. 200.bölüm fragmanında İlyas Çakırbeyli’nin başından vurulduğu sahne gündeme oturmuştu. Peki; EDHO neden yok, bu akşam var mı? EDHO ne zaman başlıyor ve yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm detayları!

ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz hafta 200.bölüm fragmanının yayınlanması ile birlikte yeni sezona bomba gibi bir giriş yapacak olan dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Bu kapsamda; "EDHO ne zaman başlıyor, neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO bu akşam var mı, neden yok?" sorularına da yanıt aranmaya başlandı. İşte EDHO yeni bölüm için merak edilenler!

EDHO NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm tarihi henüz netlik kazanmadı.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Uğur Yücel - Cemal Hünal sürprizi! EDHO 200. Yeni Bölüm Fragmanı (Yeni Sezon)

EDHO YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Hızır Çakırbeyli, düşmanlarının kurduğu tuzağa bir adım daha yaklaşır. Yapılan son hamle yüzünden Alpaslan ve adamları kaçak duruma düşerken Hızır ise cezaevine girer.

Çakırbeyli ailesinin bu zor zamanlarına İlyas derman olur. Masanın ve ailenin başına yeniden geçen İlyas, yaptığı hamlelerle ailesini korurken kendisini de ateşe atar. İlyas verilen savaşta gözünü karartırken düşmanlarının onun kalemini kırması cezaevinde olan Hızır'ı korkutur.

İlyas, ailesini ve dostlarını kurtarmak için başlattığı savaşta Amerika başta olmak üzere tüm dünya ülkelerini karşısına alır. Bu savaş Hamdi Korkmaz'ı tedirgin eder. Oğlunun da oturduğu masayı dağıtmak için her türlü yola başvuran Amerika, Hamdi Korkmaz'ı korkutur.

Verilen savaşta kayıpların olmasıyla yeni müttefikler edinen İlyas, aldığı güçle gelen bütün teklifleri geri çevirir. Yapılan güç gösterileri yüzünden namlunun ucunda olan İlyas Çakırbeyli'ye kurulan tuzak tüm dengeleri değiştirecektir.

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EDHO ne zaman başlıyor, yeni bölüm bugün mü? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO neden yok ve ne zaman yayınlanacak?
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