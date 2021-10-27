ATV'nin sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon için geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz hafta 200.bölüm fragmanının yayınlanması ile birlikte yeni sezona bomba gibi bir giriş yapacak olan dizinin yeni bölümü merakla bekleniyor. Bu kapsamda; "EDHO ne zaman başlıyor, neden yok? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO bu akşam var mı, neden yok?" sorularına da yanıt aranmaya başlandı. İşte EDHO yeni bölüm için merak edilenler!