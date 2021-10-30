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Giriş Tarihi: 30.10.2021 09:07 Son Güncelleme: 30.10.2021 09:49

Son dakika: Balotelli'den şok sözler! "Sergen Yalçın'ın yaptığı cahillikti"

Son dakika: Balotelli’den şok sözler! Sergen Yalçın’ın yaptığı cahillikti

Son dakika haberleri... Adana Demirspor’un yıldızı Mario Balotelli, A Spor’a konuştu. İtalyan santrfor, Beşiktaş’ın hocası Sergen Yalçın’la yaşadığı polemiğe de değindi ve çok çarpıcı ifadelerde bulundu. Ligde Adana Demirspor ile Beşiktaş arasında oynanan maçta Balotelli, Sergen Yalçın'a el hareketi yapmış ve ortalık karışmıştı. İşte Mario Balotelli'nin söylediği flaş sözler...

Adana Demirspor'un golcü futbolcusu Mario Balotelli, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. İtalyan yıldız Balotelli, Adana Demirspor'un eski hocası Samet Aybaba ve Sergen Yalçın ile yaşadığı sorunları dile getirdi. İşte Mari Balotelli'den çarpıcı ifadeler...

"BEN NORMAL BİR İNSANIM"

"Ben normal bir insanım. Bir baba, bir kardeş, bir arkadaş... Bunların dışında sadece futbolda biraz yeteneği olan insan olduğumu düşünüyorum."

TÜRK HOCALARDAN SADECE FATİH TERİM'İ TANIYORUM"

"Türk hocalardan sadece Fatih Terim'i tanıyorum. Kendisiyle görüşme fırsatım olmadı. Ancak herkes iyi bir insan ve iyi bir hoca olduğunu söylüyor."

"SERGEN YALÇIN'IN YAPTIĞI CAHİLLİKTİ"

"Sergen Yalçın hocanın hakkımda dediklerini bilmiyordum. Bana anlattılar. En nefret ettiğim konulardan birisi, tanımadığınız, tanışmadığınız halde başka insanın üzerinden bir şey söylemek. Bana cahillik olarak geliyor. Ben bunu hiçbir zaman yapmadım."

"SAMETE AYBABA'YA KIZDIM"

"Samet Aybaba ile konuşmaya çalıştığımda ya benimle konuşmuyordu ya erteliyordu. Net bir şey söylemiyordu. 70 dakika oynayabilirsin denirse saygı duyarım. Bana hiçbir zaman net gelmedi. Saygı duyulmadığını hissettim o yüzden kızdım.

Mario Balotelli A Spor'a konuştu! "Sergen Yalçın'ın yaptığı cahillik"

"SAHAYA ÇIKMADAN BİR ARKADAŞIM O VİDEOYU İZLETTİ"

Beşiktaş - Adana Demirspor maçında gol attıktan sonrasiyah-beyazlılarn hocası Sergen Yalçın'a hareket yapan Mario Balotelli, o anları anlattı. İtalyan yıldız, "Sahaya çıkmadan önce, bir futbolcu arkadaşım bana videoyu izletti.

"O SÖZLERİ BANA AYRI BİR MOTİVASYON KAZANDIRDI"

"Sergen Yalçın'ın bana 'Beyni yok' dediğini orada gördüm. Çok üzüldüm. Bu bana ayrı bir motivasyon kazandırdı. Zaten soyunma odasında hocama da söyledim, 'Lütfen beni oynat. Oynamak istiyorum, verilecek bir cevabım var."

"Akıllı mıyım, değil miyim? Beyinsiz miyim, değil miyim? Kendisine de göstereceğim' dedim. Benim sorunum Beşiktaşlı futbolcular ya da tribündeki değerli taraftarlar değil, olamaz... Onların bana nasıl baktığını biliyorum" diye konuştu.

SERGEN YALÇIN "BEYNİ YOK" DEMİŞTİ

Beşiktaş'ın deneyimli teknik adamı Sergen Yalçın, teknik direktörlük kariyerine başlamadan önce televizyonda yorumculuk yaptığı bir programda Balotelli için flaş yorumlarda bulunmuştu.

Sergen Yalçın, 2013 yılında bir televizyon kanalında Balotelli'yi kast ederek "Bu çocuğun beyni yok" ifadeleri kullandığı görüldü.

Sergen Yalçın, geçtiğimiz yıl ise bir başka televizyon programında Balotelli için "Mario Balotelli'yi ben istemedim, istemek zorunda mıyım? Beşiktaş'a büyük takıma santrfor alıyorsun. Orası en önemli yer. Kafada soru işaretleri oluşmamalı. 3-4 senedir çok oynamadı, sakatlığı yok, kaliteli ama uygun görmedim. Kafama yatmadı." ifadelerini kullanmıştı.

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Son dakika: Balotelli'den şok sözler! "Sergen Yalçın'ın yaptığı cahillikti"
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