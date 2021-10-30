Son dakika: Balotelli'den şok sözler! "Sergen Yalçın'ın yaptığı cahillikti"

"Akıllı mıyım, değil miyim? Beyinsiz miyim, değil miyim? Kendisine de göstereceğim' dedim. Benim sorunum Beşiktaşlı futbolcular ya da tribündeki değerli taraftarlar değil, olamaz... Onların bana nasıl baktığını biliyorum" diye konuştu.