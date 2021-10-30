Mario Balotelli A Spor'a konuştu! "Sergen Yalçın'ın yaptığı cahillik"

Adana Demirspor'un yıldız futbolcusu Mario Balotelli, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Yıldız futbolcu, "Kendimi normal bir insan olarak görüyorum.Türk hocalar arasında sadece Fatih Terim'i tanıyorum. Herkes onun iyi bir insan ve iyi bir hoca olduğunu söylüyor. Sergen Yalçın'ın hakkımda söylediklerini bilmiyordum, bana anlattılar. En nefret ettiğim konulardan biri, tanımadığınız biri üstünden bir şey söylenmesi. Bu bana büyük bir cahillik olarak geliyor. Ben bunu hiçbir zaman yapmadım" dedi. İşte detaylar...