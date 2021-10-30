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Giriş Tarihi: 30.10.2021 18:11 Son Güncelleme: 30.10.2021 18:57

Son dakika: Hatayspor-Beşiktaş maçında çok tartışılacak pozisyon! İptal edilen gole taraftar tepki gösterdi...

Son dakika: Hatayspor-Beşiktaş maçında çok tartışılacak pozisyon! İptal edilen gole taraftar tepki gösterdi...

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, ligin zorlu ekiplerinden Hatayspor ile karşı karşıya geldi. 90 dakikası oldukça heyecanlı ve yüksek tempolu geçen mücadeleden ev sahibi ekip Hatayspor ilk yarıda Saba'nın attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın 73. dakikasında Beşiktaş'ın Mehmet Topal ile bulduğu gol, ofsayta takıldı. VAR'da inceledikten sonra iptal edilen gol için taraftar sert tepki gösterdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... Süper Lig'de hafta içi Pazartesi günü Galatasaray'a karşı evinden kazanan son şampiyon Beşiktaş, ligde yeniden çıkışa geçme şansı elde etmişti. Zirve yarışında kritik bir galibiyet alan siyah-beyazlılar, bu moralle Hatay deplasmanına konuk oldu.

Ömer Erdoğan'ın başında olduğu Hatayspor, ligde birçok büyük takıma zorluk çıkarmayı başarıyor. Beşiktaş karşısında da maça iyi başlayan ev sahibi ekip, 6. dakikada Lobjanidze'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Bu golden sonra oyunun kontrolünü eline almak isteyen Beşiktaş, rakibine üstünlüğünü hissettiremedi.

Maçın kırılma anı, son dakikalarda Mehmet Topal'ın iptal edilen golüyle yaşandı. Siyah-beyazlılar, Mehmet Topal'ın penaltı noktası üzerinden topukla yaptığı vuruşla skoru dengelemeyi başardı.

Ancak maçın hakemi Cüneyt Çakır, pozisyonu VAR'da izledi ve ofsayt gerekçesiyle iptal etti. Cüneyt Çakır, Topal'ın şutu çektiği sırada Montero'nun kalecinin görüş açısını kapattığı şekilde yorumladı.

Beşiktaş'ın iptal edilen golüne taraftar sosyal medyada büyük tepki gösterdi. Siyah-beyazlı taraftarlar, pozisyonun net gol olduğunu savundu.

İşte Beşiktaş'ın iptal edilen golündeki pozisyon;

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

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Son dakika: Hatayspor-Beşiktaş maçında çok tartışılacak pozisyon! İptal edilen gole taraftar tepki gösterdi...
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