İç ve dış piyasaları güncel olarak takip eden vatandaşlar, son dakika altın fiyatları canlı takip ekranı değişikliklerini inceliyor. Milyonlarca vatandaşın araştırdığı "Hafta sonu çeyrek ve 1 gram altın fiyatı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı haberimizde. Bugünkü 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları anlık olarak paylaşıldı. İşte 6 Kasım canlı altın alış satış fiyat listesi ile altın fiyatları canlı takip ekranı!
Hafta sonu güncel ve canlı altın fiyatları;
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 509,55
SATIŞ: 529,26
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.705,00
SATIŞ: 3.812,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.741,00
SATIŞ: 3.798,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.610,65
SATIŞ: 3.681,52
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.802,00
SATIŞ: 1.865,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 901,00
SATIŞ: 921,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 565,63
SATIŞ: 565,97
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