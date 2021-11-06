Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatları canlı takip: Hafta sonu çeyrek ve 1 gram altın fiyatı ne kadar oldu? 6 Kasım canlı altın alış satış fiyat listesi
Giriş Tarihi: 7.11.2021 00:28 Son Güncelleme: 7.11.2021 00:28

Altın fiyatları canlı takip: Hafta sonu çeyrek ve 1 gram altın fiyatı ne kadar oldu? 6 Kasım canlı altın alış satış fiyat listesi

Altın fiyatları canlı takip: Hafta sonu çeyrek ve 1 gram altın fiyatı ne kadar oldu? 6 Kasım canlı altın alış satış fiyat listesi

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik bugün de seyrini koruyor. Pek çok vatandaşın hediyelik, birikim ve yatırım amacıyla aldığı 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, çeyrek ve gram altın fiyatları bugün de araştırmalar arasında yer alıyor. 6 Kasım canlı altın alış satış fiyat listesi bu kapsamda araştırılıyor. Vatandaşların hafta sonu çeyrek ne kadar ve 1 gram altın fiyatı ne kadar oldu sorusuyla incelediği bu durum A Para ve sabah.com.tr ile yanıt buluyor. İşte altın fiyatları canlı takip ekranı ile Kapalıçarşı’daki son durum.

İç ve dış piyasaları güncel olarak takip eden vatandaşlar, son dakika altın fiyatları canlı takip ekranı değişikliklerini inceliyor. Milyonlarca vatandaşın araştırdığı "Hafta sonu çeyrek ve 1 gram altın fiyatı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı haberimizde. Bugünkü 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları anlık olarak paylaşıldı. İşte 6 Kasım canlı altın alış satış fiyat listesi ile altın fiyatları canlı takip ekranı!

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI (6 KASIM CUMARTESİ)

Hafta sonu güncel ve canlı altın fiyatları;

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 509,55

SATIŞ: 529,26

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.705,00

SATIŞ: 3.812,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.741,00

SATIŞ: 3.798,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.610,65

SATIŞ: 3.681,52

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.802,00

SATIŞ: 1.865,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 901,00

SATIŞ: 921,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 565,63

SATIŞ: 565,97

6 KASIM CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatları canlı takip: Hafta sonu çeyrek ve 1 gram altın fiyatı ne kadar oldu? 6 Kasım canlı altın alış satış fiyat listesi
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