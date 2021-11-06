İç ve dış piyasaları güncel olarak takip eden vatandaşlar, son dakika altın fiyatları canlı takip ekranı değişikliklerini inceliyor. Milyonlarca vatandaşın araştırdığı "Hafta sonu çeyrek ve 1 gram altın fiyatı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı haberimizde. Bugünkü 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları anlık olarak paylaşıldı. İşte 6 Kasım canlı altın alış satış fiyat listesi ile altın fiyatları canlı takip ekranı!

GÜNCEL VE CANLI ALTIN FİYATLARI (6 KASIM CUMARTESİ)

Hafta sonu güncel ve canlı altın fiyatları;