Antalyaspor’un rakibi Altay

Süper Lig'de 12. hafta maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadelede Antalyaspor ile Altay kozlarını paylaşıyor. Antalya Stadyumu'ndaki zorlu müsabakada Mert Güzenge düdük çalıyor. Karşılaşmayı sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...
Ligde 11 hafta geride kalırken ev sahibi Antalyaspor'un 12 puanı bulunuyor. Ligi iyi başlayan ancak son dönemde düşüşe geçen Altay ise 16 puanda.
Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, geçen hafta Giresunspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Mustafa Denizli'nin öğrencileri ise son 4 haftada 3 yenilgi 1 beraberlik elde etti.
İLK 11'LER...
Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Bahadır, Güray, Doğukan, Fredy, Ufuk, Mukairu, Amilton.
Altay: Lis, Cebrail, İbrahim, Aka, Özgür, Poko, Thiam, Pinares, Erhan, Kappel, Bamba.