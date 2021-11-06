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Giriş Tarihi: 6.11.2021 16:12

Antalyaspor'un rakibi Altay

Antalyaspor’un rakibi Altay

Süper Lig'in 12. haftasında Antalyaspor ile Altay karşı karşıya geliyor. Ligin geride kalan bölümünde Altay 16, Antalyaspor ise 12 puan topladı. Antalya Stadyumu'ndaki müsabaka saat 16.00'da başladı. Antalyaspor-Altay maçının canlı anlatımını sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de 12. hafta maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Saat 16.00'da başlayan mücadelede Antalyaspor ile Altay kozlarını paylaşıyor. Antalya Stadyumu'ndaki zorlu müsabakada Mert Güzenge düdük çalıyor. Karşılaşmayı sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz...

Ligde 11 hafta geride kalırken ev sahibi Antalyaspor'un 12 puanı bulunuyor. Ligi iyi başlayan ancak son dönemde düşüşe geçen Altay ise 16 puanda.

Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, geçen hafta Giresunspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Mustafa Denizli'nin öğrencileri ise son 4 haftada 3 yenilgi 1 beraberlik elde etti.

CANLI ANLATIM...

İLK 11'LER...

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin, Veysel, Kudriashov, Bahadır, Güray, Doğukan, Fredy, Ufuk, Mukairu, Amilton.

Altay: Lis, Cebrail, İbrahim, Aka, Özgür, Poko, Thiam, Pinares, Erhan, Kappel, Bamba.

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Antalyaspor'un rakibi Altay
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