Galatasaray’a golünü atmıştı! Bertolacci Sarı kırmızılı takıma yeşil ışık yaktı

Süper Lig'in 12. haftasında Karagümrük ile Galatasaray 1-1 berabere kalmış ve maçın gollerini Bertolacci ile Mostafa Mohamed atmıştı. Galatasaray'ı ceza sahası dışından avlayan Andrea Bertolacci, Süper Lig'de gol sayısını 7'ye çıkardı.
BERTOLACCİ G.SARAY'A YEŞİL IŞIK YAKTI
Sezon sonunda serbest kalacak Bertolacci, kulübü Karagümrük'ün sözleşme uzatma teklifini reddetti. Başakşehir'in listesindeki İtalyan orta saha oyuncusu, teklif gelmesi halinde Galatasaray'ı tercih edecek.
KARAGÜMRÜK BERTOLACCİ'Yİ SATACAK
Assunçao yerine orta saha takviyesi yapacak sarı-kırmızılıların Bertolacci'ye ilgisi var ancak henüz somut adım atılmadı. Karagümrük cephesi de sezon sonunda bedavaya ayrılacağı için Bertolacci'yi ocak ayında satmaya karar verdi.
AVRUPA SONRASI 8 PUAN KAYBEDİLDİ
Galatasaray, yoğun fikstürde iki kulvarı birden götüremedi. UEFA Avrupa Ligi'nde iyi giden ve grubunda lider olan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de ise zirveden 9 puan uzaklaştı.
4 haftalık periyotta Avrupa dönüşlerinde ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle tam 8 puan kaybedildi, büyük yara alındı