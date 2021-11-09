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Giriş Tarihi: 9.11.2021 07:42 Son Güncelleme: 9.11.2021 08:22

Galatasaray'a golünü atmıştı! Bertolacci Sarı kırmızılı takıma yeşil ışık yaktı

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray’a golünü atmıştı! Bertolacci Sarı kırmızılı takıma yeşil ışık yaktı

Süper Lig'de Galatasaray, zorlu Karagümrük maçında 1 puanı son dakikalarda almıştı. Karagümrük'ün bu sezonki flaş isimlerinden biri olan Bertolacci oyuna girdikten sonra hemen golünü atmıştı. Karagümrük, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bertolacci’yi ocak ayında satmaya karar verdi. İtalyan oyuncunun adı Galatasaray ile anılırken, kendisi de Galatasaray’ı istiyor.

Süper Lig'in 12. haftasında Karagümrük ile Galatasaray 1-1 berabere kalmış ve maçın gollerini Bertolacci ile Mostafa Mohamed atmıştı. Galatasaray'ı ceza sahası dışından avlayan Andrea Bertolacci, Süper Lig'de gol sayısını 7'ye çıkardı.

BERTOLACCİ G.SARAY'A YEŞİL IŞIK YAKTI

Sezon sonunda serbest kalacak Bertolacci, kulübü Karagümrük'ün sözleşme uzatma teklifini reddetti. Başakşehir'in listesindeki İtalyan orta saha oyuncusu, teklif gelmesi halinde Galatasaray'ı tercih edecek.

KARAGÜMRÜK BERTOLACCİ'Yİ SATACAK

Assunçao yerine orta saha takviyesi yapacak sarı-kırmızılıların Bertolacci'ye ilgisi var ancak henüz somut adım atılmadı. Karagümrük cephesi de sezon sonunda bedavaya ayrılacağı için Bertolacci'yi ocak ayında satmaya karar verdi.

AVRUPA SONRASI 8 PUAN KAYBEDİLDİ

Galatasaray, yoğun fikstürde iki kulvarı birden götüremedi. UEFA Avrupa Ligi'nde iyi giden ve grubunda lider olan sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de ise zirveden 9 puan uzaklaştı.

4 haftalık periyotta Avrupa dönüşlerinde ligde 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle tam 8 puan kaybedildi, büyük yara alındı

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Galatasaray'a golünü atmıştı! Bertolacci Sarı kırmızılı takıma yeşil ışık yaktı
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