Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Son dönemde yükseliş grafiğinde olan altın, düşüş eğilimine başladı. Haftanın dördüncü işlem gününü altının gram fiyatı 592 lira civarından kapatmaya hazırlanıyor. Bu noktada yatırımcılar, 11 Kasım 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel ve canlı altın fiyatları 11 Kasım
ÇEYREK ALTIN NE KADAR? (11 KASIM)
ALIŞ: 945,00
SATIŞ: 970,00
1 GRAM ALTIN NE KADAR?
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
ATA ALTIN
CUMHURİYET ALTINI
TAM ALTIN
YARIM ALTIN
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