Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Son dönemde yükseliş grafiğinde olan altın, düşüş eğilimine başladı. Haftanın dördüncü işlem gününü altının gram fiyatı 592 lira civarından kapatmaya hazırlanıyor. Bu noktada yatırımcılar, 11 Kasım 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel ve canlı altın fiyatları 11 Kasım

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? (11 KASIM)

ALIŞ: 945,00



SATIŞ: 970,00

