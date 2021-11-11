Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatlarında hareketlilik başladı! 11 Kasım 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
Giriş Tarihi: 11.11.2021 20:27

Altın fiyatlarında hareketlilik başladı! 11 Kasım 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatlarında hareketlilik başladı! 11 Kasım 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?

Gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar sorusu vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Son dönemde zirve seviyelere ulaşan altının gram fiyatı bugün 592 TL seviyesinde işlem görüyor. Bu noktada 11 Kasım 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL soruları yatırımcılar tarafından araştırılıyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri ve canlı rakamları...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Son dönemde yükseliş grafiğinde olan altın, düşüş eğilimine başladı. Haftanın dördüncü işlem gününü altının gram fiyatı 592 lira civarından kapatmaya hazırlanıyor. Bu noktada yatırımcılar, 11 Kasım 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? sorusuna yanıt arıyor. İşte güncel ve canlı altın fiyatları 11 Kasım

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? (11 KASIM)

ALIŞ: 945,00

SATIŞ: 970,00

1 GRAM ALTIN NE KADAR?

  • ALIŞ: 584,64
  • SATIŞ: 584,75

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • ALIŞ: 525,55
  • SATIŞ: 545,88

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

  • ALIŞ: 3.821,00
  • SATIŞ: 3.934,00

CUMHURİYET ALTINI

  • ALIŞ: 3.873,00
  • SATIŞ: 3.931,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • ALIŞ: 3.736,78
  • SATIŞ: 3.812,01

YARIM ALTIN

  • ALIŞ: 1.858,00
  • SATIŞ: 1.925,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatlarında hareketlilik başladı! 11 Kasım 22 ayar bilezik, ata, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar?
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