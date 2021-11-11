Son dakika: Galatasaray’ın yıldızları Morutan ve Cicaldau’dan haftalar sonra penaltı itirafı! ’Arkamdan bağırdı...’

1.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Devre arasında satmaları lazım para kazanmak için. Haberlerde çıkan rakamlar değişebilir. Kime göre, neye göre 8 milyon Euro. Belki 2-3 milyona bitecek. Ne kadar az olursa o kadar iyi" diye konuştu.