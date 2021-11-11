Son dakika: Galatasaray’ın yıldızları Morutan ve Cicaldau’dan haftalar sonra penaltı itirafı! ’Arkamdan bağırdı...’

Süper Lig'in ilk 12 haftası geride kalırken Galatasaray, topladığı 21 puanla dördüncü sırada yer alıyor. Lider Traboznspor'un 9 puan gerisine düşen sarı kırmızılılar Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor.
Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray'da Cicaldau ve Morutan bu sezonun en başarılı transferleri arasında yer alıyor. Cicaldau, Beşiktaş derbisinde güzel bir gole imza atmıştı.
Morutan ise hem Göztepe hem de Gaziantep FK maçlarında kilidi açan oyuncu oldu. İki maçta da imza goller atan Morutan, Galatasaray'ın Çaykur Rizespor deplasmanında kazandığı maçta da galibiyet golünü atan isimdi.
'EĞER DÜNYA KUPASINA GİDERSEK KALACAĞIM...'
İŞTE MORUTAN VE CİCALDAU ARASINDAKİ O RÖPORTAJIN DİKKAT ÇEKEN KISIMLARI...
A. Cicaldau: Dünya Kupasına katılırsak benimle aynı odada mı kalırsın yoksa eski takıma arkadaşlarınla mı?
Morutan: Dünya Kupası'nda olmayı çok istiyorum. Eğer gidersek seninle kalacağım.
A. Cicaldau: Daha önce milli takımda gol atmadın. İzlanda maçında gol atarsan tepkin nasıl olur?
Morutan: Öncelik maçı kazanmak ama eğer gol de atarsam çok sevinirim.
İŞTE PENALTI SÖZLERİ....
A. Cicaldau: Romanya'da oynarken seni en çok ne zaman sinirlendirdim?
Morutan: Çok sinirlenmedim ama bize karşı gol attığında sinirlendim. Peki aynı soruyu ben sana sorsam.
A. Cicaldau: Beni sinirlendirmeyi denedin. Penaltı kullanmadan önce bağırmıştın.
Morutan: Evet, penaltıyı atmadan önce arkandan Cicadalu diye bağırmıştım.
'GEDSON FERNANDES TRANSFERİ BİTEBİLİR'
Menajer Ahmet Bulut, Portekizli yıldızın Galatasaray'a yakın olduğunu söylerken, bu transferin 2-3 milyon Euro'ya bitebileceğini belirtti.
Galatasaray'ın ısrarla istediği ve kulübü Benfica'da yeni sözleşmeyi kabul etmeyince kadro dışı bırakılan Gedson Fernandes ile ilgili, menajer Ahmet Bulut'tan çarpıcı açıklamalar geldi.
Geçen sezonun yarısını kiralık olarak sarı-kırmızılı ekipte geçiren 22 yaşındaki Portekizli orta sahanın son durumunu anlatan Bulut, "Gedson büyük ihtimalle devre arasında Benfica'dan ayrılacak. Türkiye'de oynamak istiyor. Burada çok mutluydu. Kulübü son güne kadar bekledi ve maalesef vermedi. Hocası da oynatmadı.
1.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor. Devre arasında satmaları lazım para kazanmak için. Haberlerde çıkan rakamlar değişebilir. Kime göre, neye göre 8 milyon Euro. Belki 2-3 milyona bitecek. Ne kadar az olursa o kadar iyi" diye konuştu.