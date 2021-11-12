Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kartal’a Shkupi morali
Giriş Tarihi: 12.11.2021

Kartal’a Shkupi morali

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Kartal’a Shkupi morali

Ligde ve Avrupa’da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Kuzey Makedon temsilcisi ile oynadığı hazırlık maçını farklı kazandı. Goller Mehmet Topal, Alex ve Güven’den geldi

Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanan müsabakaya kalede Mert, savunmada Rosier, Necip, Montero ve Umut ile başlarken orta sahada Mehmet Topal, Alex ve Oğuzhan görev yaptı. Kanatlarda Can ve N'Koudou forma giydi, Güven Yalçın ise gol silahı olarak 11'de yer aldı. Shkupi'ye karşı maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Beşiktaş, erken gelen gollerle farklı skoru yakaladı. 12'de Mehmet Topal'ın kafa vuruşuyla öne geçen siyah-beyazlılar, 17'de Alex'in golüyle farkı ikiye çıkardı. İkinci devrenin başında 52'de Güven Yalçın'ın ayağından gelen gol, maçın sonucunu tayin etti. Siyah-beyazlı takımda sezon içerisinde az süre alan futbolculardan özellikle Can Bozdoğan ve Güven Yalçın'ın olumlu performansı dikkat çekti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı: Aralarında İstanbul da var! Kar ve sağanak geliyor...
Başak Cengiz kimdir? Türkiye'yi ayağa kaldıran Başak Cengiz cinayeti nasıl oldu, genç kadın kaç yaşındaydı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? TV8 ile 11 Kasım 2021 MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? Eleme potasına giden şok isim...
Son dakika: Cristiano Ronaldo'nun Manchester United rüyası kısa sürebilir! Ayrılık ihtimalleri arttı, Lionel Messi'nin yanına...
Son dakika: Ali Koç Mesut Özil’e tepki göstermişti! Fenerbahçe taraftarı destek çıktı “Yanındayız…”
Acıların kadını Şenay Gürler’in hayatı Yeşilçam filmi gibi…
SON DAKİKA: Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük SSK ve BAĞKUR Ocak emekli zammı 2022!
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, branş dağılımı belli oldu mu? Sağlık Bakanlığı personel alımı 2021 başvuru tarihleri belli oldu!
Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı ve son durum nedir? 2021 CTE Açık cezaevi izinleri ne zaman, hangi gün bitecek? İşte tüm bilgiler
Son dakika: MEB'den flaş açıköğretim kararı: 8 dönem şartı kaldırıldı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kartal’a Shkupi morali
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA