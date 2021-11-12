Kartal’a Shkupi morali

Ligde ve Avrupa’da istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, Kuzey Makedon temsilcisi ile oynadığı hazırlık maçını farklı kazandı. Goller Mehmet Topal, Alex ve Güven’den geldi
Siyah-beyazlılar, Vodafone Park'ta oynanan müsabakaya kalede Mert, savunmada Rosier, Necip, Montero ve Umut ile başlarken orta sahada MehmetTopal, Alex ve Oğuzhan görev yaptı. Kanatlarda Can ve N'Koudou forma giydi, Güven Yalçın ise gol silahı olarak 11'de yer aldı. Shkupi'ye karşı maçın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Beşiktaş, erken gelen gollerle farklı skoru yakaladı. 12'deMehmet Topal'ın kafa vuruşuyla öne geçen siyah-beyazlılar, 17'deAlex'in golüyle farkı ikiye çıkardı. İkinci devrenin başında 52'deGüven Yalçın'ın ayağından gelengol, maçın sonucunu tayin etti. Siyah-beyazlı takımda sezon içerisinde az süre alan futbolculardan özellikle Can Bozdoğan ve GüvenYalçın'ın olumlu performansı dikkat çekti.