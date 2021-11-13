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Giriş Tarihi: 13.11.2021 22:34 Son Güncelleme: 13.11.2021 23:05

Son dakika: Farklı galibiyet sonrası Stefan Kuntz'dan Dünya Kupası açıklaması! "Ayaklarımız yere bassın..."

Son dakika: Farklı galibiyet sonrası Stefan Kuntz’dan Dünya Kupası açıklaması! Ayaklarımız yere bassın...

Son dakika haberi... 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Cebelitarık'ı 6-0'lık sonuçla farklı mağlup eden A Milli Takımımız, Norveç'in de Letonya karşısında puan kaybetmesiyle birlikte G Grubu'nda 18 puanla ikinci sıraya yükseldi. Bu sonuçların ardından play-off yolunda büyük umut toplayan millilerde, Stefan Kuntz, açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin detayları...

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında ağırladığı Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Grupta 5. galibiyetini alan ay-yıldızlı ekip, bu skonuçla puanını 18'e yükseltti. Milli takım, sahasında Letonya ile 0-0 berabere kalan aynı puana sahip Norveç'in averajla üzerine çıkarak, ikinci sıraya yükseldi.

Türkiye, gruptaki son maçını 16 Kasım salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacak. Norveç ise aynı gün deplasmanda grup lideri Hollanda ile karşı karşıya gelecek.

Maçtan sonra açıklamalarda bulunan Stefan Kuntz, Dünya Kupası yolunda önemli konulara değindi.

Stefan Kuntz'un açıklamaları şöyle...

Oyuncularımla gurur duyuyorum. Onları saha kenarında izlemek zevkti. Oyunun yönünü değiştirecek hamleler yaptık. Her şeyi denedik. Ortalar yaptık. Kimi zaman biz geri çekildik.

Zeki'yi kart sınırında olduğu için dinlendirdim. Rıdvan Yılmaz'ın da hücum kalitesinde bize katkı sağlayacağını düşündük. Mert golünü attı. Rıdvan asistlerini yaptı. Yapılan değişiklikler fena fikir değilmiş.

Sakin olalım. Önümüzde zor bir maç var, hazırlıklarımıza devam edelim. Ayaklarımız yere bassın.

Bugün mümkün olduğu kadar gol atabilirsek yaptığımız işin bir anlamı olacağına karar vermiştik, oyuncularım da bunu gösterdiler. Yola devam edeceğiz.

Oyuncu seçimlerimize çeşitli sebepler etki ediyor. Kaç dakika oynadıkları, hangi mevkide oynadıkları gibi konular önemli. Yusuf Yazıcı mart ayında bize yardımcı olmak istiyorsa kulübünde dakika bulması önemli.

Takımda ekip ruhu oluşuyor, birbirlerine yaklaşıyorlar. Tutkulu ve ihtiraslı oynuyoruz. Elde ettiğimiz sonuçtan memnunum ama yolun başındayız.

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Son dakika: Farklı galibiyet sonrası Stefan Kuntz'dan Dünya Kupası açıklaması! "Ayaklarımız yere bassın..."
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