Son dakika: Farklı galibiyet sonrası Stefan Kuntz'dan Dünya Kupası açıklaması! "Ayaklarımız yere bassın..."

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 9. maçında ağırladığı Cebelitarık'ı 6-0 mağlup etti. Grupta 5. galibiyetini alan ay-yıldızlı ekip, bu skonuçla puanını 18'e yükseltti. Milli takım, sahasında Letonya ile 0-0 berabere kalan aynı puana sahip Norveç'in averajla üzerine çıkarak, ikinci sıraya yükseldi.
Türkiye, gruptaki son maçını 16 Kasım salı günü deplasmanda Karadağ ile oynayacak. Norveç ise aynı gün deplasmanda grup lideri Hollanda ile karşı karşıya gelecek.
Stefan Kuntz'un açıklamaları şöyle...
Oyuncularımla gurur duyuyorum. Onları saha kenarında izlemek zevkti. Oyunun yönünü değiştirecek hamleler yaptık. Her şeyi denedik. Ortalar yaptık. Kimi zaman biz geri çekildik.
Zeki'yi kart sınırında olduğu için dinlendirdim. Rıdvan Yılmaz'ın da hücum kalitesinde bize katkı sağlayacağını düşündük. Mert golünü attı. Rıdvan asistlerini yaptı. Yapılan değişiklikler fena fikir değilmiş.
Sakin olalım. Önümüzde zor bir maç var, hazırlıklarımıza devam edelim. Ayaklarımız yere bassın.
Bugün mümkün olduğu kadar gol atabilirsek yaptığımız işin bir anlamı olacağına karar vermiştik, oyuncularım da bunu gösterdiler. Yola devam edeceğiz.
Oyuncu seçimlerimize çeşitli sebepler etki ediyor. Kaç dakika oynadıkları, hangi mevkide oynadıkları gibi konular önemli. Yusuf Yazıcı mart ayında bize yardımcı olmak istiyorsa kulübünde dakika bulması önemli.
Takımda ekip ruhu oluşuyor, birbirlerine yaklaşıyorlar. Tutkulu ve ihtiraslı oynuyoruz. Elde ettiğimiz sonuçtan memnunum ama yolun başındayız.