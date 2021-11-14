Tolgay Arslan'dan çarpıcı itiraf: "Beşiktaş'ta 6-7 ay paramızı alamadık"

Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen Tolgay Arslan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Beşiktaş ve Fenerbahçe'den neden ayrıldığı konusunda itiraflarda bulunan Tolgay Arslan, o dönem yaşadıklarını dile getirdi.
"6-7 AY PARAMIZI ALAMADIK"
Beşiktaş'ta paralarını alamadıklarını ifade eden Tolgay Arslan şunları söyledi: "Kadro dışı neden kaldım, onu da tam bilmiyorum. Oraya kadar Beşiktaş'tan 6,7 ay Türk oyuncular olarak paramızı alamadık. Ben de bu yüzden şikayetçi oldum, bana göre o yüzden kadro dışı kaldım. Sonra bana haksızlıklar yapıldı."
Tolgay Arslan'dan flaş açıklamalar: Beşiktaş'tan 6-7 ay paramızı alamadık
"TARAFTARLA BENİM ARAMI BOZDULAR"
"Dürüm olsun, öyle bir şey yoktu hiç. Buna da hiç anlam veremedim, millet de inandı. Çoğu kişi inandı, dürüm, dürüm... Bu haberi içeriden birisinin verdiğinden eminim. Kötü ayrıldım, ayrılarak hatalı karar verdim. Ben orada düşünmedim, duygusal davrandım. Ben o taraftara hatalı davrandım, geriye dönüp bakarsam ben de üzülüyorum." şeklinde konuştu.
"F.BAHÇE'DE ŞANSSIZ BİR DÖNEM YAŞADIM SONRA BENİ İSTEMEDİLER"
"F.Bahçe'ye gittim. Orada beni çok iyi karşıladılar. Taraftar olsun vs. Orada hiç haksızlık görmedim. 3 ay tek başıma idman yaptım. Sakatlandım. Zor bir dönem geçirdim Fenerbahçe'de."
"İTALYA LİGİNDE RONALDO İLE İKİLİ MÜCADELEYİ..."
"Sonraki sezon kampına çok iyi başladım ama yine sakatlandım. Şanssız bir dönem geçirdim. Beni istemediler ben de onları kırmadım. Zorluk çıkarmamak için teklifleri değerlendirdim. İtalya ligini yakından takip ediyordum zaten. Ronaldo ile ikili mücadeleye girmiştim ve kazanmıştım. (Gülerek).
"BU SENE TRABZON ŞAMPİYON OLABİLİR"
"Bence bu sene Trabzonspor şampiyon olabilir. Bu sezon çok büyük favori ve 10 puan çok büyük bir fark."