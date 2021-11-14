Tolgay Arslan'dan çarpıcı itiraf: "Beşiktaş'ta 6-7 ay paramızı alamadık"

"TARAFTARLA BENİM ARAMI BOZDULAR"

"Dürüm olsun, öyle bir şey yoktu hiç. Buna da hiç anlam veremedim, millet de inandı. Çoğu kişi inandı, dürüm, dürüm... Bu haberi içeriden birisinin verdiğinden eminim. Kötü ayrıldım, ayrılarak hatalı karar verdim. Ben orada düşünmedim, duygusal davrandım. Ben o taraftara hatalı davrandım, geriye dönüp bakarsam ben de üzülüyorum." şeklinde konuştu.