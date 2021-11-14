Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tolgay Arslan'dan çarpıcı itiraf: "Beşiktaş'ta 6-7 ay paramızı alamadık"
Giriş Tarihi: 14.11.2021 15:55 Son Güncelleme: 14.11.2021 16:15

Tolgay Arslan'dan çarpıcı itiraf: "Beşiktaş'ta 6-7 ay paramızı alamadık"

Tolgay Arslan’dan çarpıcı itiraf: Beşiktaş’ta 6-7 ay paramızı alamadık

Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen Tolgay Arslan, A Spor ekranlarında çarpıcı itiraflarda bulundu. Beşiktaş ve Fenerbahçe'den neden ayrıldığı konusunda çarpıcı ifadeler kullanan Tolgay Arslan, Beşiktaş'ta oynarken 6-7 ay para alamadıklarını ifade etti. İşte Tolgay Arslan'dan çok çarpıcı sözler...

Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen Tolgay Arslan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Beşiktaş ve Fenerbahçe'den neden ayrıldığı konusunda itiraflarda bulunan Tolgay Arslan, o dönem yaşadıklarını dile getirdi.

"6-7 AY PARAMIZI ALAMADIK"

Beşiktaş'ta paralarını alamadıklarını ifade eden Tolgay Arslan şunları söyledi: "Kadro dışı neden kaldım, onu da tam bilmiyorum. Oraya kadar Beşiktaş'tan 6,7 ay Türk oyuncular olarak paramızı alamadık. Ben de bu yüzden şikayetçi oldum, bana göre o yüzden kadro dışı kaldım. Sonra bana haksızlıklar yapıldı."

Tolgay Arslan'dan flaş açıklamalar: Beşiktaş'tan 6-7 ay paramızı alamadık

"TARAFTARLA BENİM ARAMI BOZDULAR"

"Dürüm olsun, öyle bir şey yoktu hiç. Buna da hiç anlam veremedim, millet de inandı. Çoğu kişi inandı, dürüm, dürüm... Bu haberi içeriden birisinin verdiğinden eminim. Kötü ayrıldım, ayrılarak hatalı karar verdim. Ben orada düşünmedim, duygusal davrandım. Ben o taraftara hatalı davrandım, geriye dönüp bakarsam ben de üzülüyorum." şeklinde konuştu.

"F.BAHÇE'DE ŞANSSIZ BİR DÖNEM YAŞADIM SONRA BENİ İSTEMEDİLER"

"F.Bahçe'ye gittim. Orada beni çok iyi karşıladılar. Taraftar olsun vs. Orada hiç haksızlık görmedim. 3 ay tek başıma idman yaptım. Sakatlandım. Zor bir dönem geçirdim Fenerbahçe'de."

"İTALYA LİGİNDE RONALDO İLE İKİLİ MÜCADELEYİ..."

"Sonraki sezon kampına çok iyi başladım ama yine sakatlandım. Şanssız bir dönem geçirdim. Beni istemediler ben de onları kırmadım. Zorluk çıkarmamak için teklifleri değerlendirdim. İtalya ligini yakından takip ediyordum zaten. Ronaldo ile ikili mücadeleye girmiştim ve kazanmıştım. (Gülerek).

"BU SENE TRABZON ŞAMPİYON OLABİLİR"

"Bence bu sene Trabzonspor şampiyon olabilir. Bu sezon çok büyük favori ve 10 puan çok büyük bir fark."

EN ÇOK OKUNANLAR

Hülya Avşar'ın itirafına Tanju Çolak kayıtsız kalmadı! Tanju Çolak: Hoşuma gitmedi desem yalan olur!
SON DAKİKA: Lionel Messi’den sonra Paris Saint-Germain'de barınamadı! Yıldız oyuncu ipleri kopardı, ilginç ayrılık sebebi...
Emekli memur zammı için milyonların geri sayımı başladı! Ocak ayı en düşük ve en yüksek Memur ve emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Leyla Aydemir cinayetinde son dakika: 7 isim için beklenen karar
SON DAKİKA! Norveç'e duvar oldu, A Milli Takım'ın 2. olmasını sağladı! Letonya kalecisi Roberts Ozols, İslambek Kuat'ı hatırlattı...
SON DAKİKA: 2022 SSK ve BAĞKUR emekli maaş zamları netleşiyor! Ocak Memur ve emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
İstanbul Bağcılar'da patlama! Dehşet veren görüntüler...
Sağlık Bakanlığı 40 bin personel alımı ne zaman, başvuru şartları neler? Sağlık Bakanlığı personel alımı branş dağılımı belli oldu mu?
İşçi ve işveren ne istiyor? Milyonların gözü asgari ücret zam oranına çevrildi!
Son dakika: Bunun adı DİRİLİŞ! Stefan Kuntz, Burak Yılmaz, Rıdvan ve Halil için dikkat çeken sözler...
ARKADAŞINA GÖNDER
Tolgay Arslan'dan çarpıcı itiraf: "Beşiktaş'ta 6-7 ay paramızı alamadık"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA