Video Spor Tolgay Arslan'dan flaş açıklamalar: Beşiktaş'tan 6-7 ay paramızı alamadık
Tolgay Arslan'dan flaş açıklamalar: Beşiktaş'tan 6-7 ay paramızı alamadık

Tolgay Arslan'dan flaş açıklamalar: Beşiktaş'tan 6-7 ay paramızı alamadık

14.11.2021 | 15:39

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Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giyen Tolgay Arslan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Arslan, "Kadro dışı neden kaldım, onu da tam bilmiyorum. Oraya kadar Beşiktaş'tan 6,7 ay Türk oyuncular olarak paramızı alamadık. Ben de bu yüzden şikayetçi oldum, bana göre o yüzden kadro dışı kaldım. Sonra bana haksızlıklar yapıldı. Dürüm olsun, öyle bir şey yoktu hiç. Buna da hiç anlam veremedim, millet de inandı. Çoğu kişi inandı, dürüm, dürüm... Bu haberi içeriden birisinin verdiğinden eminim. Kötü ayrıldım, ayrılarak hatalı karar verdim. Ben orada düşünmedim, duygusal davrandım. Ben o taraftara hatalı davrandım, geriye dönüp bakarsam ben de üzülüyorum." şeklinde konuştu.

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