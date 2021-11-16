Asgari ücrete bu yıl ne kadar, kaç lira zam yapılacak sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Çalışan vatandaşlara verilebilecek en düşük ücret olan ve kişilerin ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik olarak enflasyon oranları gibi çeşitli başlıklar altında belirlenen bu ücretin yeni yıldaki zam oranı oldukça merak ediliyor. İşte yeni asgari ücret zammına ilişkin detaylar;

2022 YENİ ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Konuyla ilgili çeşitli beklentiler bulunurken gözler Aralık ayındaki toplantılara çevrildi. Peki, Brüt ve Net Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? İşte detaylar...