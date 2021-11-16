Asgari ücrete bu yıl ne kadar, kaç lira zam yapılacak sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Çalışan vatandaşlara verilebilecek en düşük ücret olan ve kişilerin ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik olarak enflasyon oranları gibi çeşitli başlıklar altında belirlenen bu ücretin yeni yıldaki zam oranı oldukça merak ediliyor. İşte yeni asgari ücret zammına ilişkin detaylar;
Konuyla ilgili çeşitli beklentiler bulunurken gözler Aralık ayındaki toplantılara çevrildi. Peki, Brüt ve Net Asgari ücret zammı ne kadar olacak, ne zaman belli olacak? İşte detaylar...
AK Parti MKYK, parti genel merkezinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Toplantıda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadele başta olmak üzere göç, sınırlar ve yapılacak operasyonlar ile ilgili bilgiler verdi.
"TÜM KESİMLERİN TALEPLERİ ALINDI"
MKYK toplantısının en önemli gündem maddelerinden biri de asgari ücret oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretle ilgili devam eden çalışmalar hakkında sunum yaptı.
Bakan Bilgin, tüm kesimlerin taleplerinin alındığını belirterek, anket çalışmalarının da sürdüğünü dile getirdi.
ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİ 3500-4000 ARASINDA
Öte yandan, geçtiğimiz günlerde A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç adlı programda Melih Altınok'un konuğu olan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, asgari ücret ve EYT ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Asgari ücrette beklentinin 3500-4000 TL arasında olduğunu aktaran Güngör, "Hükümetin de bu yönde bir tavrı var. Geçen sene yüzde 21.56'lık bir artış vardı. Buna göre hesaplayınca aşağı yukarı yüzde 30-35 bir zam bekleniyor. Vatandaşın tahminlerinin gerçeklik payı yüksek. Vatandaşı enflasyonun altında ezdirmemek için büyük bir beklenti oluştu. İşverenlerde bunu kabul etti.
Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör'den asgari ücret ve EYT değerlendirmesi | Video
Çalışma Bakanı dün asgari ücretlerden alınan verginin azalacağını söyledi. Bunların hepsi hesap kitap işleri. Normalde bu tartışmalar aralık ayında olurdu. Bu söylemler de doğal olarak erken başladı.
"SÖYLEMLER ERKEN BAŞLADI"
Konuyla ilgili olarak açıklamalarına devam eden Güngör, "Çalışma Bakanı dün asgari ücretlerden alınan verginin azalacağını söyledi. Bunların hepsi hesap kitap işleri. Normalde bu tartışmalar aralık ayında olurdu. Bu söylemler de doğal olarak erken başladı." ifadelerini kullandı.
"İDEAL ÇÖZÜM VERGİNİN AZALTILMASI"
İşverenlerin devletten fedakarlık beklediğini belirten Güngör, "Prim desteğinin arttırılmasını istiyor. Asgari ücretin şu anki seviyede kalması düşünülemez. Bu rakamın artırılmasına ben de hem fikirim. İşveren açısından bakarsak asgari ücret 4.000 TL olursa işverene maliyeti 5.950 TL olacak. Burada ideal çözüm verginin azaltılması. Fiyatların artmasıyla enflasyonun artma durumu her yerde var." şeklinde konuştu.