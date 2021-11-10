Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör'den asgari ücret ve EYT değerlendirmesi | Video
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A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç adlı programda Melih Altınok'un konuğu olan Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, asgari ücret ve EYT ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Asgari ücrette beklentinin 3500 ila 4000 TL arasında olduğunu aktaran Güngör, hükümetin de bu yönde bir tavrı olduğunu aktardı. Yüzde 30-35'lik bir artış beklendiğini kaydeden Güngör, EYT ile ilgili de " EYT hakkında bir çalışma yapılıyor. İlk etapta 700 bin kişinin olduğu söyleniyor. Hükümet şu an maliyeti tartışıyor." dedi.