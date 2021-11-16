Rekora iki adım!

Bordo-mavililer, ligde Gaziantep FK ve Karagümrük karşılaşmalarını kayıpsız geçerse 1995 yılındaki 26 maçlık en uzun yenilmezlik rekorunu egale edecek
Süper Lig'de 12 haftada 30 puan toplayan ve namağlup lider olarak yoluna devam eden Trabzonspor, birçok rekora da imza atmıştı. Dış sahada oynadığı 24 maçta yenilmeyen bordo-mavililer, 1981-82 ve 1982-83 sezonlarını kapsayan 20 maçlık deplasman yenilmezliği rekorunu kırarak kulüp tarihine geçmişti. 12. haftalaritibariyle tarihinde en yüksek puanortalamasına ulaştığı ikinci dönemiyaşayan Fırtına, ayrıca 2010-2011'den sonra ligde 12. haftalar itibariyle de ilk kez zirvede yer aldı.
1995 YILINDA BÜYÜK BAŞARIYA IMZA ATTI
Şampiyonluk yolunda önemli bir aşama kaydedenTrabzonspor, şimdi yeni rekor peşinde. Karadenizekibi, milli ara sonrası oynanacak GaziantepFK ve Karagümrük (d) maçlarını kaybetmemesihalinde 27 sezon sonra kulüp tarihinin en uzun yenilmezlikrekorunu egale edecek. Bordo-mavililer1994-95 ve 1995-1996 sezonlarını içeren 1995 yılında26 maçlık yenilmezlik rekoru elde etmişti. Ligde24 maçtır bileği bükülmeyen Trabzonspor'un bu rekoruegale etmesi için iki maç kalmış durumda.
Hamsik ve Bakasetas
KONTROL ODASINA!
MILLI takımlarına giden ve sakatlıklar nedeniyle sorunlar yaşayan Bakasetas ile Hamsik, Trabzon'a döndükten sonra detaylı bir sağlık taramasından geçirilecek. Her iki oyuncu da kulübe kendileriniiyi hissettiklerini bildirsede risk almak istemeyen sağlık ekibinin ikiliyi detaylı bir kontrolden geçirecekleri öğrenildi. Bu arada Bakasetas'ın Gaziantep FK maçında 11'de oynama ihtimalinin düşük olduğu ancak Hamsik'in maça tam olarak hazır hale gelebileceği öğrenildi.