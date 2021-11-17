GELEN ORTA GOL OLDU, ELİNDEN KAÇIRDI!
Fernando Muslera, Bolivya - Uruguay maçının 29. dakikasında kötü bir gol yedi. Juan Carlos Arce'nin ortasında topu elinden kaçıran Muslera, bir anlamda golü kendi kalesine attı.
Yaklaşık bir ay önce benzer golü Arjantin - Uruguay maçında Lionel Messi'den yiyen Muslera, performansıyla Galatasaray taraftarını da endişelendirdi. Uruguay kaptanı Godin, golden sonra Muslera'ya isyan etti.
Fernando Muslera, Beşiktaş derbisinde Larin'den yediği goller sonrası eleştirilerin hedefi olmuştu.
Muslera'nın dün geceki performansı Uruguay'da eleştirilere neden oldu. Uruguaylı taraftarlar Muslera'nın kötü golleri sonrası bazı paylaşımlar yaptı.
URUGUAY'IN DÜNYA KUPASI ŞANSI AZALDI
Bu mağlubiyet sonrası Uruguay'ın Dünya Kupası şansı azaldı. Brezilya ve Arjantin ilk iki sırada yer alırken Ekvador 4. Kolombiya ise 4. sırada yer alıyor.
Fernando Muslera'nın takımı Uruguay topladığı 16 puanla 7. sırada yer alıyor. Yüksek ihtimalle Uruguay, Katar'daki dünya kupasında yer alamayacak.
CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk dört takım direk dünya kupasına giderken. Beşinci takım eleme oynuyor.