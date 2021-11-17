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Giriş Tarihi: 17.11.2021 10:35

Muslera'nın yediği gol geceye damga vurdu, dalga geçtiler! Takım kaptanı Godin golden sonra isyan etti

SABAH.COM.TR SPOR
Muslera’nın yediği gol geceye damga vurdu, dalga geçtiler! Takım kaptanı Godin golden sonra isyan etti

Fernando Muslera, dün gece yediği hatalı golle Galatasaray taraftarını korkuttu! Hafta sonu oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sahaya kaptan olarak çıkacak Fernando Muslera, Uruguay'ın deplasmanda Bolivya'ya 3-0 mağlup olduğu maçın 29. dakikasında yediği golle sosyal medyayı salladı. Uruguay milli takımının mağlup olmasından sonra Muslera, ülkesinde en çok eleştirilen isimlerin başında geldi. Kaptan Godin, Muslera'ya isyan etti...

Geçen sezon Rize'de yaşadığı sakatlığın ardından bir türlü toparlanamayan Fernando Muslera, yediği hatalı gollerle dikkat çekiyor. Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera bu kez de Uruguay'ın deplasmanda Bolivya'ya 3-0 mağlup olduğu maçta çok ilginç bir gol yedi. Muslera'ya ülkesinden tepki vardı...

GELEN ORTA GOL OLDU, ELİNDEN KAÇIRDI!

Fernando Muslera, Bolivya - Uruguay maçının 29. dakikasında kötü bir gol yedi. Juan Carlos Arce'nin ortasında topu elinden kaçıran Muslera, bir anlamda golü kendi kalesine attı.

Yaklaşık bir ay önce benzer golü Arjantin - Uruguay maçında Lionel Messi'den yiyen Muslera, performansıyla Galatasaray taraftarını da endişelendirdi. Uruguay kaptanı Godin, golden sonra Muslera'ya isyan etti.

Fernando Muslera, Beşiktaş derbisinde Larin'den yediği goller sonrası eleştirilerin hedefi olmuştu.

Muslera'nın dün geceki performansı Uruguay'da eleştirilere neden oldu. Uruguaylı taraftarlar Muslera'nın kötü golleri sonrası bazı paylaşımlar yaptı.

URUGUAY'IN DÜNYA KUPASI ŞANSI AZALDI

Bu mağlubiyet sonrası Uruguay'ın Dünya Kupası şansı azaldı. Brezilya ve Arjantin ilk iki sırada yer alırken Ekvador 4. Kolombiya ise 4. sırada yer alıyor.

Fernando Muslera'nın takımı Uruguay topladığı 16 puanla 7. sırada yer alıyor. Yüksek ihtimalle Uruguay, Katar'daki dünya kupasında yer alamayacak.

CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk dört takım direk dünya kupasına giderken. Beşinci takım eleme oynuyor.

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Muslera'nın yediği gol geceye damga vurdu, dalga geçtiler! Takım kaptanı Godin golden sonra isyan etti
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