Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Altın fiyatları yükselişi sürüyor! 19 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 19.11.2021 18:40

Altın fiyatları yükselişi sürüyor! 19 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları yükselişi sürüyor! 19 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Haftanın son iş gününde altın fiyatları son dakika hareketliliği binlerce kişinin gündeminde bulunuyor. Merkez Bankası faiz kararı sonrası altın üzerinde yaşanan dalgalanmalar yatırımcının dikkatinden kaçmazken altın fiyatları bugün ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Son olarak çeyrek altın 1.064,00 lira olurken, tam altın 4 bin lira civarında seyrediyor. Peki altın fiyatları ne kadar? 19 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı altın fiyatları

Altın fiyatları son dakikaKapalıçarşı'da canlı ve güncel rakamları yakından takip edenler her geçen gün artıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar altın fiyatları düşer mi yükselir mi sorusuna yanıt ararken son dakika gelişmelerini de yakından takip ediyor. Son olarak gram altın 670 liradan güne başladı. Peki altın fiyatları ne kadar? 19 Kasım 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 603,30

SATIŞ: 626,63

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2,133 00

SATIŞ: 2.207,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1,067,00

SATIŞ: 1.104,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 674,00

SATIŞ: 674,13

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 4.386,00

SATIŞ: 4.453,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 4.232,54

SATIŞ: 4.317,25

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Altın fiyatları yükselişi sürüyor! 19 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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