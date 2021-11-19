Altın fiyatları son dakika… Kapalıçarşı'da canlı ve güncel rakamları yakından takip edenler her geçen gün artıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar altın fiyatları düşer mi yükselir mi sorusuna yanıt ararken son dakika gelişmelerini de yakından takip ediyor. Son olarak gram altın 670 liradan güne başladı. Peki altın fiyatları ne kadar? 19 Kasım 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?