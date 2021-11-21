U19 Gelişim Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, zorlu mücadeleyi kazanmayı başardı.
Maça etkili başlayan taraf Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızılılar, 16. dakikada Bartuğ Elmaz'ın müthiş frikiğiyle öne geçti.
İlk yarı tek golle sona ererken, ikinci devrede ise sahada adeta Fenerbahçe fırtınası vardı. 58 ve 72. dakikalarda sahneye çıkan Melih Bostan, Fenerbahçe'yi 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.
84'te Ruhan Arda Aksoy ve 90. dakikada Arda Okan Kurtulan attığı gollerle Fenerbahçe'nin 4-1'lik galibiyetini ilan eden isim oldular.
Bu sonuçla Fenerbahçe U19 Takımı puanını 8'e yükseltti. Galatasaray ise 9 puanda kaldı.
Galatasaray Fenerbahçe U19 derbisinde alkış alan hareket | Video
GALATASARAYLI YİĞİT DEMİR'DEN ALKIŞ ALAN HAREKET
U19 Gelişim Ligi'nde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Galatasaraylı Yiğit Demir, sakatlık yaşayan Fenerbahçeli Bora Aydınlık'ın saha kenarına taşınmasına yardım ederek büyük alkış aldı.