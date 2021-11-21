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Giriş Tarihi: 21.11.2021 16:12 Son Güncelleme: 21.11.2021 16:40

U19 derbisinde 5 gol: Galatasaray 1 - 4 Fenerbahçe

U19 derbisinde 5 gol: Galatasaray 1 - 4 Fenerbahçe

U19 Gelişim Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı 4-1 mağlup etti. Fenerbahçe'nin golleri Melih Bostan (2), Ruhan Arda Aksoy ve Arda Okan Kurtulan'dan gelirken, Galatasaray'ın tek sayısını ise Bartuğ Elmaz kaydetti.

U19 Gelişim Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fenerbahçe, zorlu mücadeleyi kazanmayı başardı.

Maça etkili başlayan taraf Galatasaray oldu. Sarı-Kırmızılılar, 16. dakikada Bartuğ Elmaz'ın müthiş frikiğiyle öne geçti.

İlk yarı tek golle sona ererken, ikinci devrede ise sahada adeta Fenerbahçe fırtınası vardı. 58 ve 72. dakikalarda sahneye çıkan Melih Bostan, Fenerbahçe'yi 2-1'lik üstünlüğe taşıdı.

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84'te Ruhan Arda Aksoy ve 90. dakikada Arda Okan Kurtulan attığı gollerle Fenerbahçe'nin 4-1'lik galibiyetini ilan eden isim oldular.

Bu sonuçla Fenerbahçe U19 Takımı puanını 8'e yükseltti. Galatasaray ise 9 puanda kaldı.

Galatasaray Fenerbahçe U19 derbisinde alkış alan hareket | Video

GALATASARAYLI YİĞİT DEMİR'DEN ALKIŞ ALAN HAREKET
U19 Gelişim Ligi'nde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Galatasaraylı Yiğit Demir, sakatlık yaşayan Fenerbahçeli Bora Aydınlık'ın saha kenarına taşınmasına yardım ederek büyük alkış aldı.

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U19 derbisinde 5 gol: Galatasaray 1 - 4 Fenerbahçe
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