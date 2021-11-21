Video Spor Galatasaray Fenerbahçe U19 derbisinde alkış alan hareket | Video
Galatasaray Fenerbahçe U19 derbisinde alkış alan hareket | Video

Galatasaray Fenerbahçe U19 derbisinde alkış alan hareket | Video

21.11.2021 | 16:33

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U19 Gelişim Ligi'nde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Galatasaraylı Yiğit Demir, sakatlık yaşayan Fenerbahçeli Bora Aydınlık'ın saha kenarına taşınmasına yardım ederek büyük alkış aldı.

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U19 Gelişim Ligi'nde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Galatasaraylı Yiğit Demir, sakatlık yaşayan Fenerbahçeli Bora Aydınlık'ın saha kenarına taşınmasına yardım ederek büyük alkış aldı.

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