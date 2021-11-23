Son dakika: Fenerbahçe kazandı futbolcular çılgına döndü! Derbiden sonra dikkat çeken sözler...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Sarı lacivertliler Galatasaray'ı mağlup ettikten sonra şampiyonluk havasına girdi. Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin ardından bir tişört satışa sundu. Squid Game dizisinden esinlenerek yapılan 'Oyuncu 1907 elendi' koreografisine gönderme yapıldı. Fenerbahçeli futbolcuların o sözleri dikkat çekti.
Süper Lig'de üst üste gelen 11 puanlık kayıpla (3M-1B) krize giren Fenerbahçe, derbide Galatasaray'ı yenerek kendine geldi. Aslantepe'de alınan 2-1'lik galibiyetin temelleri Samandıra'da atıldı. İşte zafere giden yol...
Pereira tartışılmaya başlarken, Başkan Ali Koç, FBTV'ye çıkıp, "Sonuç ne olursa olsun hocamızla yola devam edeceğiz. Galatasaray'ı da yeneceğiz. Mesut ticari işlerini bir kenara bırakıp, F.Bahçe için en fazlasını yapmalı" dedi.
Antrenman basına açıldı, Mesut Özil, Mert Hakan Yandaş gibi isimler röportajlarında taraftarlara "Bize inanın!" mesajı verdi.
Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanındaki derneklerden, futbolculara destek mesajları yağdı.
Yönetim, "Fenerbahçe bu derbide her zaman üstün taraftır! Galibiyete inanmayan, takım otobüsüne binmesin!" cümlesi ile takımın konsantrasyonunu ve inancını zirveye taşıdılar.
NEF Stadyumu'nda Fenerbahçe soyunma odası sarı-lacivertli bayraklarla süslendi. Stada gelir gelmez tüm ekip armalı kıyafetlerle sahaya çıktı, atmosferden çekinmediklerini herkese gösterdi.
Galibiyet öz güveni getirirken, Samandıra'da taraftarın karşılaması coşkuyu katladı ve herkes aynı görüşte birleşti: "Bu galibiyette böyleyse, şampiyonlukta ne olur?"
ŞAMPİYONLUK SİSTEMİ!
Vitor Pereira bu sezon takımını ilk kez 4'lü savunma ile sahaya sürerken, oynanan futbol ve sonuç hem futbolcuları hem de taraftarı memnun etti.
Fenerbahçe'de teknik heyet ve futbolcular, yeni sistemin (4-3-3) kendilerini şampiyonluğa götüreceği fikrinde birleşti.
Bu sezon en efektif 90 dakikalardan biri oynanırken, eksiklere rağmen oyunun büyük bölümünde sarı-lacivertlilerin üstünlüğü dikkat çekti. Vitor Pereira'nın mevcut sistemle yola devam edeceği bildirildi.
DAHA HIZLI DAHA ÜRETKEN
Takımın önemli isimleri de bu sistemle devam etmeleri halinde çok daha hızlı ve üretken bir takım olacaklarını ifade ederken "3 puanlı sistemde henüz kaybedilen bir şey yok. Biz işleri rayına oturtursak önümüzde kimse duramaz. Bu ligin en kaliteli takımıyız. Fenerbahçe bu ligin favorisidir" şeklinde konuştu.
Galatasaray derbisinde iki kritik hamle ile zaferin mimarları arasına adını yazdıran Güney Koreli stoper, özellikle skor 1-1'ken Van Aanholt'un çevirdiği topa Galatasaraylı oyunculardan önce dokunmasıyla gecenin hareketine imza attı.
25 yaşındaki futbolcu, Aslantepe'de istatistiklerde rakip tanımadı. İki net gol pozisyonunu engellemesinin yanında 3 şut girişimini bertaraf etti.
HAVADAN, KARADAN GEÇİT YOK!
4 top kapıp 6 da rakip atağı uzaklaştırarak tehlikeye fırsat vermedi. Güney Koreli, takım içerisinde de farkını ortaya koydu.
Geride kalan haftalarda da rakiplerin ataklarına duvar ören Kim; 21 top kaparken 5 kez şut engellemesi gerçekleştirdi.