Son dakika: Fenerbahçe kazandı futbolcular çılgına döndü! Derbiden sonra dikkat çeken sözler...

DAHA HIZLI DAHA ÜRETKEN

Takımın önemli isimleri de bu sistemle devam etmeleri halinde çok daha hızlı ve üretken bir takım olacaklarını ifade ederken "3 puanlı sistemde henüz kaybedilen bir şey yok. Biz işleri rayına oturtursak önümüzde kimse duramaz. Bu ligin en kaliteli takımıyız. Fenerbahçe bu ligin favorisidir" şeklinde konuştu.