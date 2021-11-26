Son dakika: Galatasaray’ın Marsilya zaferi sonrası dikkat çeken yorum! ’Bu G.Saray ligde depara kalkar

Son dakika...Süper Lig'in 13. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye yenilen Galatasaray, Avrupa zaferiyle kendine geldi. Grubun beşinci maçında evinde Marsilya'yı konuk eden Aslan, 4-2'lik galibiyetle puanını 11 yaparken adını bir üst tura yazdırdı. Özellikle derbi mağlubiyetinin ardından nasıl bir reaksiyon vereceği merak edilen sarı-kırmızılılar, 4 gollü galibiyetin yanı sıra oynadığı futbolla da tam not aldı. Sabah Gazetesi'nin deneyimli kalemleri Bülent Timurlenk ve Levent Tüzemen yazdı. İşte detaylar...
BÜLENT TİMURLENK: HARBİ SANTRFOR İLE...
Ligde 13 haftada bir maçta 4 gol atmamış Galatasaray'ın nasıl olur da bu seviyede bir maçta Marsilya gibi bir takımı dörtlediğinin cevabı attıklarından çok yakaladığı ve Diagne'nin direkten dönüp kaçırdığı pozisyonda saklıydı.
Halil yerine Diagne tercihi, santrforu orta saha derinine gelen, rakip defansı taşıyan meşgul eden oyunuyla Fransızların dengesini bozdu. Taylan-Berkan ikilisi sahada olunca Cicaldau da ceza sahasına sızacağı yakınlıkta oynuyordu.
Avrupa ritmini ilk dakikadan itibaren sahaya koyan Terim'in takımı karşısında Sampaoli'nin Payet-Cengiz ve Rongier'den yoksun 11'inde oyunu yönlendiren Guendouzi tribünlerin ilk maçtan numarasını not düştüğü adam olunca ıslıkların arasında boğuldu.
Pres ve kontrataktan iki gol çıkaran G.Saray karşısında Marsilya'nın iki topu direkten döndü ama Arjantinli teknik adam ilk yarıda ne topa sahip olmada ne ikili mücadelelerde ne de elbette tabelada istediğini alamadı...
Fransızların sol kanadını ilk yarıda otobana çeviren G.Saray 2. yarıda bu kez rakibinin sağ kanadını çökertirken, defans göbeğinde Marcao-Nelsson ikilisi çizgisini koruyordu.
Morutan'ın top tutmakta zorlandığı orta sahayı önce Feghouli'nin golü rahatlattı. Ardından VAR'ın iptal etmesi gereken penaltı geldi.
Derbi hüsranı sonrasında dolu ve ateşli tribünler, Marsilya'nın göbekte çoğalan hücumlarına Berkan-Taylan müdahalesi ve santrfor gibi santrfor Diagne'nin gol atmasa da takım oyununa verdiği müthiş katkı...
G.Saray, Avrupa'da emin adımlarla yürüyor. Buradaki doğrularını lige yansıtabilse depara da kalkar ama her şey önce kafada sonra adalelerde...
LEVENT TÜZEMEN: İKİ G.SARAY DA TERİM'İN ESERİ!
Galatasaray Avrupa'da yenilmeden ve lider olarak yoluna devam ediyor. Fatih Terim'in sadece Avrupa'da uyguladğı sistem tıkır tıkır işliyor ve Galatasaray bol pozisyon bulduğu gibi rakiplerine de pozisyon vermiyor.
Marsilya da Galatasaray'ın oyun sistemine hapsoldu, sefilleri oynadı ve farklı mağlup oldu. Terim'in çıkardığı kadro çok doğruydu. Diagne ile başlamak kanatlarda Feghouli ve Kerem ikilisinin müthiş etkili, verimli oynamasını sağladı.
Berkan'ın çok top kaybı yapmasına rağmen önde rakibe uyguladığı pres Marsilya'nın rahat top kullanmasını engelledi. Cicaldau serbest görev yaparken, rakip ceza alanına attığı deparlarla iki gole imza koydu. Ayrıca Feghouli'nin Yedlin ile sağ kanattan oluşturduğu hücum birlikteliğine Marsilya çaresiz kaldı.
Diagne tüm kafa toplarını aldı; ya Feghouli ya da Kerem'e indirdi. Söylüyorum Galatasaray'ın santrforu Diagne'dir Seyircinin maç öncesi ilk isim olarak tribünlere onu çağırması çok önemli bir destek mesajı idi.
Muslera bu kez kısa pasları oynamaktan çok geçmişteki gibi özellikle Feghouli'ye attığı uzun paslarla atakları başlattı. Van Aanholt, Yedlin ikilisi de hatasız oynadı. Şimdi bu Galatasaray Avrupa'da bu oyunla yenilmeden lider olabiliyorsa Fatih Terim artık kazanan oyunu ligde de uygulamalıdır.
Galatasaray genç bir kadroya sahip olarak Avrupa maçlarını yüksek motivasyonda ve doğru oyunla oynamayı başarıyorsa Avrupalı oyun Galatasaray'ı ligde de zirve yarışının içinde tutar. Fatih Terim artık kadro üzerinde çok fazla oynamamalı, bu istiklarlı kadroyu değişikliklerle birlikte kullanmalı. Avrupa'daki Galatasaray da Terim'in eseri ligdeki de...