Son dakika: Galatasaray’ın Marsilya zaferi sonrası dikkat çeken yorum! ’Bu G.Saray ligde depara kalkar

BÜLENT TİMURLENK: HARBİ SANTRFOR İLE...

Ligde 13 haftada bir maçta 4 gol atmamış Galatasaray'ın nasıl olur da bu seviyede bir maçta Marsilya gibi bir takımı dörtlediğinin cevabı attıklarından çok yakaladığı ve Diagne'nin direkten dönüp kaçırdığı pozisyonda saklıydı.