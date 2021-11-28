Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA! Beşiktaş’ta kritik toplantı sona erdi! Sergen Yalçın için karar verildi...
Giriş Tarihi: 28.11.2021 20:06 Son Güncelleme: 28.11.2021 20:09

SON DAKİKA! Beşiktaş’ta kritik toplantı sona erdi! Sergen Yalçın için karar verildi...

SON DAKİKA! Beşiktaş’ta kritik toplantı sona erdi! Sergen Yalçın için karar verildi...

Son dakika haberi… Süper Lig’in 14. haftasında Giresunspor’a ağır bir yenilgi alan Beşiktaş’ta teknik direktör Sergen Yalçın, istifa sinyali vermiş ve Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşme gerçekleştireceğini açıklamıştı. Siyah-beyazlılarda, Ahmet Nur Çebi, Emre Kocadağ ve Sergen Yalçın arasında gerçekleşen görüşme sona erdi. Görüşmeden Sergen Yalçın’la yola devam kararı çıktı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberi… Süper Lig'de bu sezon beklenilen sonuçları alamayan ligde ve Avrupa'da üst üste kayıplar yaşayan Beşiktaş'ta, kötü gidişat son oynanan Giresunspor maçında da devam etmişti.

Giresunspor maçının ardından istifa sinyali veren Sergen Yalçın, Ahmet Nur Çebi'yle görüşme gerçekleştireceğini açıklamıştı.

Bugün akşam saatlerinde yapılan görüşmeden Sergen Yalçın'la yola devam kararı alındı.

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, görüşmenin detaylarını şöyle anlattı:

"Başkanımız ve hocamızla bir toplantı yaptık. Sergen Yalçın, kendine ve takıma inancı olduğunu belirtti. Başkanımız ve yönetim de inancını belirtti. Beşiktaş, düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahip."

"Hocamız konsantre olacak ve bir şekilde bu olduğumuz girdaptan Beşiktaş'ı kurtaracak. Biz de ona destek olmaya devam edeceğiz."

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yola devam ediliyor!

Geçtiğimiz sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı alarak tamamlayan Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmek adına yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katmıştı.

Alex Teixeira, Batshuayi, Pjanic gibi isimleri transfer eden siyah-beyazlılarda, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig serüveni beklendiği gibi olmadı.

Devler Ligi'nde Sporting, Ajax ve Borussia Dortmund'un bulunduğu grupta ilk 5 haftayı puansız kapatan Beşiktaş, Süper Lig'de de şampiyonluk potasından uzak kaldı.

Ligde lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 20 puana sahip.

Sergen Yalçın'la devam kararı alan Kartal, Avrupa serüveninin sona ermesinin ardından lige konsantre olarak yeniden çıkışa geçmek için çabalayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde skandallar bitmiyor! Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğunu da taciz etmiş!
SON DAKİKA | İl Sağlık Müdürü duyurdu! İstanbul birkaç hafta içerisinde...
Son dakika haberler... Meteoroloji'den kritik hava durumu uyarısı: Kar, sağanak, fırtına...
Şaibeli koruma müdürü kovuldu
Altın gram fiyatı psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 28 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
İzmir'de depremzedelerin yeni ev sevinci
Son dakika: Cinayetten aranan eski futbolcu Sezer Öztürk Artvin'de kamyonet kasasında yakalandı! İşte ilk ifadesi...
SON DAKİKA | Çiftçiye dev destek ödemesi geliyor! 2022 için detaylar netleşti
Son dakika: Alıkonulan iş adamından şoke eden sözler! 'Beni Furkancılar kaçırdı'
Meçhul sevgiliden yürek yakan mektup
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA! Beşiktaş’ta kritik toplantı sona erdi! Sergen Yalçın için karar verildi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA