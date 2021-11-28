SON DAKİKA! Beşiktaş’ta kritik toplantı sona erdi! Sergen Yalçın için karar verildi...

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, görüşmenin detaylarını şöyle anlattı:

"Başkanımız ve hocamızla bir toplantı yaptık. Sergen Yalçın, kendine ve takıma inancı olduğunu belirtti. Başkanımız ve yönetim de inancını belirtti. Beşiktaş, düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahip."