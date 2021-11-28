SON DAKİKA! Beşiktaş’ta kritik toplantı sona erdi! Sergen Yalçın için karar verildi...

Son dakika haberi… Süper Lig'de bu sezon beklenilen sonuçları alamayan ligde ve Avrupa'da üst üste kayıplar yaşayan Beşiktaş'ta, kötü gidişat son oynanan Giresunspor maçında da devam etmişti.
Giresunspor maçının ardından istifa sinyali veren Sergen Yalçın, Ahmet Nur Çebi'yle görüşme gerçekleştireceğini açıklamıştı.
Bugün akşam saatlerinde yapılan görüşmeden Sergen Yalçın'la yola devam kararı alındı.
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ, görüşmenin detaylarını şöyle anlattı:
"Başkanımız ve hocamızla bir toplantı yaptık. Sergen Yalçın, kendine ve takıma inancı olduğunu belirtti. Başkanımız ve yönetim de inancını belirtti. Beşiktaş, düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahip."
"Hocamız konsantre olacak ve bir şekilde bu olduğumuz girdaptan Beşiktaş'ı kurtaracak. Biz de ona destek olmaya devam edeceğiz."
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yola devam ediliyor!
Geçtiğimiz sezonu Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı alarak tamamlayan Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edebilmek adına yaz transfer döneminde birçok yıldızı kadrosuna katmıştı.
Alex Teixeira, Batshuayi, Pjanic gibi isimleri transfer eden siyah-beyazlılarda, Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig serüveni beklendiği gibi olmadı.
Devler Ligi'nde Sporting, Ajax ve Borussia Dortmund'un bulunduğu grupta ilk 5 haftayı puansız kapatan Beşiktaş, Süper Lig'de de şampiyonluk potasından uzak kaldı.
Ligde lider Trabzonspor'un 16 puan gerisinde bulunan Beşiktaş, 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 20 puana sahip.
Sergen Yalçın'la devam kararı alan Kartal, Avrupa serüveninin sona ermesinin ardından lige konsantre olarak yeniden çıkışa geçmek için çabalayacak.