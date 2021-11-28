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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la yola devam ediliyor! 28.11.2021 | 19:30
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Sergen Yalçın'dan Giresunspor maçı sonrası istifa sözleri! 27.11.2021 | 23:23
01:23
Erman Toroğlu: Beşiktaş seyircisi ümidini kesmiş! 27.11.2021 | 23:22
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Ahmet Nur Çebi'den Sergen Yalçın'ın sözlerine yanıt! "Gereken neyse yaparız" 27.11.2021 | 22:59
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Beşiktaş'ta üst üste gelen kötü sonuçların ardından Sergen Yalçın, istifa sinyallerini vermiş ve Ahmet Nur Çebi'yle görüşme sağlayacağını açıklamıştı. Kritik zirvenin ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, Sergen Yalçın'la yola devam edileceğini açıkladı.