Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, İrfan Can Kahveci'nin PFDK'ya sevk edilmesi ilgili olarak, "Hem Türkiye'de hem yurt dışında sık sık görülen itiş kakışa saldırı denirse her hafta birçok oyuncu ceza alır. Sahada da benzeri görülen bir olay. Skandal bir kararla PFDK'ya sevk edilmiştir" dedi.