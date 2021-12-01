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Giriş Tarihi: 1.12.2021 14:39 Son Güncelleme: 1.12.2021 14:44

Fenerbahçe'den çok sert İrfan Can açıklaması!

Fenerbahçe’den çok sert İrfan Can açıklaması!

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, İrfan Can Kahveci'nin Göztepe maçında PFDK'ye sevk edilmesi ilgili olarak, "Hem Türkiye'de hem yurt dışında sık sık görülen itiş kakışa saldırı denirse her hafta birçok oyuncu ceza alır. Sahada da benzeri görülen bir olay. Skandal bir kararla PFDK'ya sevk edilmiştir" dedi.

Fenerbahçe, 29 Kasım Pazartesi günü oynadıkları Göztepe maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen İrfan Can Kahveci'nin kurula sevk edilmesinin skandal bir karar olduğunu bildirdi.

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, İrfan Can Kahveci'nin PFDK'ya sevk edilmesi ilgili olarak, "Hem Türkiye'de hem yurt dışında sık sık görülen itiş kakışa saldırı denirse her hafta birçok oyuncu ceza alır. Sahada da benzeri görülen bir olay. Skandal bir kararla PFDK'ya sevk edilmiştir" dedi.

"SKANDAL BİR KARAR"
FBTV'ye konuşan Burak Kızılhan'ın açıklamaları şöyle:

"30 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen PFDK sevkleri, bizim açımızdan ciddi anlamda şaşkınlık yaratacak boyuttadır. Sistemin ve sisteme çöreklenmiş kişilerin değişimi isteğinin ne kadar haklı olduğu ortadadır.

İrfan Can, 'Saldırı' adı altında çarpıtmayla itham altında kalkıştır. İtişmenin saldırı olarak geçmesi ve sevk edilmesi kötü niyettir, iş bilmemezliktir. Hem Türkiye'de hem yurt dışında sık sık görülen itiş kakışa saldırı denirse her hafta birçok oyuncu ceza alır.

Sahada da benzeri görülen bir olay. Skandal bir kararla PFDK'ya sevk edilmiştir. Söz konusu temsilcinin yaptığı sevk ile 2 sezon önce Vedat Muriqi niyet okumayla PFDK'ya sevk edilmesi arasında skandallık arasında fark yoktur. Bu konu bizim açımızdan çok nettir.

Örneği olmayan sevklerin Fenerbahçe üzerinden gerçekleşmesi camiamızı kızdırmaktadır. Fenerbahçe işgüzarların deneme tahtası değildir. Vedat Muriqi ceza almamıştı. İrfan Can'ın da ceza almayacağını düşünüyoruz. TFF, bu tür ehliyet sahibi olmayan gözlemcilerle ilgilenmelidir. Aksi takdirde TFF, futbola zarar verecektir."

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Fenerbahçe'den çok sert İrfan Can açıklaması!
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