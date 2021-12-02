Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu! İsmail Çokçalış sözleşmesini feshetti

Süper Lig'de zirveden uzak kalan Galatasaray ve Fenerbahçe, devre arasında yapılacak takviyelerde yarışa yeniden ortak olmanın hesaplarını yapıyor. Ezeli rakiplerin transfer listesinde ise birçok isim var. Bazı futbolcularla yollarını ayıracak olan İstanbul ekipleri, takip ettiği oyuncuları da kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Sezon başında hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin istediği İsmail Çokçalış bugün flaş bir karar imza attı.