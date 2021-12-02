Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu! İsmail Çokçalış sözleşmesini feshetti

Süper Lig'de zirveden uzak kalan Galatasaray ve Fenerbahçe, devre arasında yapılacak takviyelerde yarışa yeniden ortak olmanın hesaplarını yapıyor. Ezeli rakiplerin transfer listesinde ise birçok isim var. Bazı futbolcularla yollarını ayıracak olan İstanbul ekipleri, takip ettiği oyuncuları da kadrosuna katmak için yoğun mesai harcıyor. Sezon başında hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin istediği İsmail Çokçalış bugün flaş bir karar imza attı.
Son yıllarda transferde sık sık karşı karşıya gelen Galatasaray ve Fenerbahçe, bir kez daha aynı oyuncu için hamle yapabilir.
Vedat Muriqi, Emre Akbaba, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, İrfan Can Kahveci gibi milli oyuncuları kadrolarına katmak için kıyasıya yarışan İstanbul'un devleri, bu kez de Bursaspor'un genç futbolcusuna talip.
Yaz transfer döneminde hem Galatasaray'ın hem de Fenerbahçe'nin istediği İsmail Çokçalış flaş bir kararla sözleşmesini feshetti.
21 yaşındaki sağ bek, geçen ay alacakları ödenmediği için TFF'ye başvurmuştu.
Bu gelişme üzerine ise Bursaspor'dan karşı hamle gelmiş ve oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı.
Kadro dışı bırakıldıktan sonra Vakıfköy tesislerinde idmanlara çıkması istenen Çokçalış, kontratını tek taraflı sonlandırdı.
Bu gelişmenin ardından Bursaspor'un hukuki yollara başvuracağı belirtiliyor.
Büyük beklentilerin olduğu İsmail Çokçalış, geçen sezonun son diliminde çapraz bağ sakatlığı yaşamıştı.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yanı sıra Fransız kulüplerinin de İsmail'i takip ettiği belirtiliyor.
2015 yılında kariyerine Bursaspor'da başlayan genç oyuncu, Ocak 2019'da Karacabey Belediye'ye kiralandı.
2019-2020 Sezonu'nda Bursaspor A Takım forması giymeye başlayan İsmail Çokçalış, 67 maçta 1 gol 5 asistlik katkı yaptı.