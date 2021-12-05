67 değişiklik 1 sonuç

Siyah-beyazlı takım, kenardan gelen futbolcuların katkısıyla sadece Antalyaspor maçını kazandı. Sonradan takıma dahil olan oyuncular, 4 karşılaşmada skora etkide bulunabildi. Kartal, zirvenin 18 puan gerisine düştü
Beşiktaş, Kasımpaşa maçında da galibiyete ulaşamayarak, düşüşünü sürdürdü. Tartışılan bir numaralı konu ise oyuncu değişiklikleri oldu. Özellikle1-0 öndeyken RachidGhezzal'ın çıkıp MehmetTopal'ın girmesi eleştiri topladı. Beşiktaş'ta bu sezon yapılan değişiklikler sadece 1 maçta galibiyet kazandırdı, o da ligin 5. haftasında 2-0 geriden gelip 3-2 kazanılan Antalyaspor maçıydı.
3 KEZ GALİBİYETİ KORUYAMADILAR
Siyah-beyazlı ekibin teknik patronu Sergen Yalçın, geçtiğimiz sezon kulübeden çok ciddi katkı alsa da bu yıl aynı başarıyı yakalayamadı. 15 hafta sonunda tam 67 oyuncu değişikliği yapan Yalçın, Antalyaspor maçı dışında sadece Çaykur Rizespor, Altay ve Başakşehir karşılaşmalarında kulübeden skor katkısı aldı. AdanaDemirspor, Altay ve Kasımpaşamaçlarında ise öne geçilmesinerağmen skor korunamadı.
NE DEMİŞTİ?
Teknik direktör Sergen Yalçın önceki gün yaptığı açıklamada "Bu sezon sonradan oyuna aldığımız oyuncuların takıma katkısı yok. Oyunun direncini artırmaları gerekirken takıma yardımcı olamıyorlar" ifadesini kullanmıştı.
YENİLER 7'DE KALDI!
BEŞIKTAŞ, bu sezon 22 kez rakip ağları havalandırırken 8 yeni transferin attığı gol sayısı sadece 7 oldu. İşte 8 ismin performansı:
MİCHY BATSHUAYİ: 4 gol atıp, 1 asist buldu ancak attıklarından çok kaçırdıklarıyla konuşuldu.
KENAN KARAMAN: Lig ve Avrupa'da 17 maçta fileleri sarsamadı. 1 asist yapabildi.
ALEX: Toplamda 2 golü var. Karagümrük karşılaşmasını Beşiktaş'a kazandıran isimdi.
CAN BOZDOĞAN: İlk 11'de sahaya çıktığı Kasımpaşa maçında golünü buldu.
MİRALEM PJANİC: Oyunun lideri olması beklenen Boşnak yıldız, İkisi Avrupa'da toplam 4 asist yaptı.
SALİH UÇAN: Beklentileri karşılayamadı, birkaç maç oynadıktan sonra yedek kulübesine mahkum oldu. MEHMET TOPAL: Uzun süren sakatlık süreci yaşayan tecrübeli futbolcu, genelde sonradan oyuna dahil oluyor.
UMUT MERAŞ: Sol bekte Rıdvan'a formayı verdi. Ligde 1 asisti var.
Soru: Beşiktaş, bir türlü toparlanamıyor. Sergen Yalçın'la devam edilmesi bir hata mıydı?
MURAT ÖZBOSTAN
Top çevirmenin bedeli ağır oluyor Beşiktaş'ın ihtiyacı olan şeyin bir kan değişimi olduğunu daha önceki yazılarımda ifade etmiştim. Fakat Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sergen Yalçın'a inancını yineledi ve arkasında durdu.. Aslında Sayın Başkan, akıllı bir yol tercih etti: 1-Taraftarın da desteğini çektiği hocasına kol kanat gerdi ve camiaya, "Ben hocamı,efsanemizi harcatmam. Bakınhep destek verdim" dedi. 2-Başkan, "Artık benim yapabileceğimbir şey yok" diyerek Sergen Yalçın'a tamamen topu attı. Bundansonra ne olur? Artık her şey Sergen Yalçın'ın elinde. Fenerbahçe maçına kadar 1-2 galibiyet alıp derbiyi kazanırsa devam eder, yok aksi olursa istifa eder. Puan sıralamasında 10'un altına düşerse Beşiktaş bundan sonraki süreçte kolay kolay kendine gelemez.. Sonuçta bir değişimolacaksa çokgeç kalındı.
BÜLENT TİMURLENK
Kararı yönetim değil, Yalçın verir İmza törenine 20 bin kişinin geldiği bir Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın. İki kupalı sezonun ardından ne o ne de biz elbette Beşiktaş'ın bugün bulunduğu noktayı tahmin edemezdik. 3-0'dan 3-3'e gelenAdana Demirspor maçından berine takımın ne de hocanın psikolojisidüzeldi. Altay ve Ajax maçlarının olduğu günleri çok sayıdaki sakatlıklarla açıklayabiliriz ama Beşiktaş maçına kadar ligde 8 gol atmış Giresun'dan 4 gol yemek, ligin yine sorunlu takımlarından Kasımpaşa karşısında baskı yiyip beraberliğe razı olmak elbette sonsuz kredisi olan Sergen Yalçın'a olan güven duygusunu paramparça ediyor. "Hep bir önündeki maçıkazanırsa" ile başlayan cümleler 3 puanla noktalanmadığı için artık karar Sergen Yalçın'da. Kendisinde bu gücü, buluyorsa devam etmeli. Zaten ayrılıkkararını da biri vereceksebunu yönetimdeğil, Sergen Yalçın'ınta kendisi olacağınıdüşünüyorum.
FATİH DOĞAN
Çözemiyorsan sorunun parçası olma Sergen Yalçın, 2013'te Samet Aybaba'nın görev yaptığı dönemde yorumcu sıfatıyla şu sözleri söylüyor: "Bir teknik direktör'Çözemiyorum' derse ufak ufakyol görünür." Ne güzel söylemiş... Haftalardır kazanamayan, sakatlıklara çözüm bulamayan, Şampiyonlar Ligi'nde sıfır çeken Sergen Yalçın, Alanya maçından sonra "Sorumluluğu almıyorum,sorumlu oyuncular", Ajax maçı sonrası "Tünelin ucunda çıkış göremiyorum.Sözün bittiği yerdeyiz", Giresun maçından sonra "Anlamıyorum, sahayaçıkıp ben mi oynayacağım" diyor. Sergen Yalçın'a, yorumcu Sergen Yalçın yaklaşımı yapalım: "Büyük bir takımınteknik direktörü 'Çözemiyorum'derse ufak ufak yol görünür." Başkan Çebi ve yönetimi Sergen Yalçın'ı gönderemedi ya da göndermez. O yüzden Sergen hocanın istifa etmesi gerekiyor. Çözümün bir parçası olmuyorsa sorunun bir parçası olmamalı…