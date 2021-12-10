Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Adnan Başkan: Trabzonspor maçından en iyi sonucu alacağız
Giriş Tarihi: 10.12.2021 13:48

Adnan Başkan: Trabzonspor maçından en iyi sonucu alacağız

İHA
Adnan Başkan: Trabzonspor maçından en iyi sonucu alacağız

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Adnan Başkan, Trabzonspor karşılaşmasından taraftarlarında desteğiyle en iyi sonucu alacaklarını kaydetti. Süper Lig’in 16. haftasında FT Antalyaspor, yarın Trabzonspor’u ağırlayacak. Kırmızı-beyazlılar bu zorlu karşılaşmadan puan yada puanlar hedefliyor.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Adnan Başkan, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de ilk yarının son haftalarına yaklaştıklarını dile getiren Başkan, "Geçen hafta futbolun ilginç yönlerinden birine şahit olduk ve maalesef iş kazası diyebileceğimiz bir yenilgi aldık. Takımımızın potansiyelinin bu olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu hafta da rakibimiz ligimizin açık ara lideri Trabzonspor. İyi futbol oynuyorlar, galibiyet serileri var ve bir rekor için sahaya çıkacaklar. Bizim teknik ekibimize ve oyuncularımıza olduğu kadar taraftarımıza da güvenimiz sonsuz. Onların destek vereceği takımımızın en iyi sonucu alacağını biliyoruz" diye konuştu.

"BİLET FİYATLARI DÜŞÜK TUTULDU"
Taraftarların maça gelmesinin kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Adnan Başkan, "Bu yüzde maddi geliri değil, taraftarımızın daha kalabalık olarak maça gelip bize destek olmasını tercih ettik. Başkanımız Aziz Çetin ve yönetimimizin aldığı kararla bilet fiyatlarını mümkün olduğunca düşük tuttuk. Bu bilet fiyatları ile Türkiye'de hiçbir Süper Lig maçını izlemek mümkün değil. Maçın günü ve saati de son derece uygun. Taraftarımız ve tüm Antalyalılar gelin hep birlikte takımımıza destek verelim ve galibiyet sevincine ortak olalım. Taraftarımız yoksa bir kişi eksiğiz" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’e saldırı! Saldırının kamera kayıtlarına GÜNAYDIN ulaştı
İcra'dan araç aldı başına gelmeyen kalmadı! Aracı elinden alındı AYM 'mağdursun' dedi
Bunu yapan insan olamaz! Yeni doğan bebeği çıplak sokağa attılar
Son dakika: Sergen Yalçın'dan futbolculara duygusal konuşma (SABAH Spor Özel)
CHP'li belediye göz yumdu! Ankara'da trilyonluk rantın hesabını soran yok
Son dakika | Ve düğmeye basıldı! Stokçulukla savaş başlıyor: Bu ay içinde...
Altın gram fiyatı REKORA KOŞUYOR! Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 10 Aralık bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den flaş asgari ücret açıklaması: Beklentileri karşılayacak
Havva adını alan ünlü profesör vasiyeti üzerine 13 yıl önce Konya'ya defnedilmişti
Songül Yalçın’ı düğünden bir gün önce öldürdü! Katilden pes dedirten istek
ARKADAŞINA GÖNDER
Adnan Başkan: Trabzonspor maçından en iyi sonucu alacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA