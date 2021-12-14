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Giriş Tarihi: 14.12.2021 15:22

Trabzonspor'da gözler Nwakaeme'de

DHA
Trabzonspor’da gözler Nwakaeme’de

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında karşılaştığı Fraport TAV Antalyaspor'a 2-1 mağlup olan Trabzonspor'un gündeminde, yoğun maç takvimi ve sakatlık yaşayan Nwakaeme yer alıyor.

Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının 24'üncü dakikasında çektiği şut sonrası adalesinde ağrı hisseden ve tedbir amaçlı oyundan çıkan Anthony Nwakaeme'nin yaşadığı sakatlık, bugün çekilecek MR sonucunda netlik kazanacak. Sezonun ilk yarısındaki maç takviminin en sıkışık günlerine girmeye hazırlanan bordo mavililerde, üst üste oynanacak karşılaşmalar ile birlikte, Antalyaspor karşılaşmasında yokluğu hissedilen yıldız oyuncu Nwakaeme'nin bu maçlarda forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor. Trabzonspor'un as oyuncularından olan Nwakaeme'nin 18 Aralık Cumartesi günü Trabzon'da oynanacak Atakaş Hatayspor karşılaşmasında forma giyip giymeyeceği, MR sonucu ve teknik direktör Abdullah Avcı'nın yoğun takvim değerlendirmesine göre belli olacak.

10 GÜNDE 4 MÜSABAKA
İlk yarıda başarılı bir grafik sergileyen Trabzonspor, TFF'nin belirlediği maç takvimine göre 10 gün içerisinde 4 müsabakaya çıkacak. Ligin 17'nci haftasında 18 Aralık Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'u ağırlamaya hazırlanan bordo mavililer, 3 gün sonra ise deplasmanda Altay ile karşılaşacak. Trabzonspor, ligin ilk yarısının kapanış maçını ise 4 gün sonra Trabzon'da karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı ile yapacak. Bordo mavililer, ligin ilk yarısını tamamladıktan sonra ise 28 Aralık Salı günü Ziraat Türkiye Kupası 5'nci eleme turunda Beypiliç Boluspor'u ağırlayacak.

BU SEZON 4 MAÇ KAÇIRDI
Gol ve asist katkılarıyla takımın kritik isimleri arasında olan yıldız oyuncu Nwakaeme, Trabzonspor'da forma giymeye başladığı 20 Ağustos 2018 tarihinden bu yana toplam 9 kez sakatlık geçirdi. Nwakaeme, 2021-22 sezonunun başından bu yana ikinci sakatlığını Fraport TAV Antalyaspor maçında yaşadı. Bu sezon ve önceki sezon 2'şer kez, 2019-20 sezonunda 3 kez, 2018-19 sezonunda da 2 kez sakatlık yaşayan başarılı oyuncu, bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle toplam 4 maç kaçırmış oldu. Yaşadığı sakatlıkların ciddiyetine göre en fazla 3 maç kaybı yaşayan Nwakaeme'nin bugüne kadarki maksimum dinlenme süresi ise ortalama 10 günü buldu.

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Trabzonspor'da gözler Nwakaeme'de
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