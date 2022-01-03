Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe'ye çağrı! "Yanlış yapmazsın başkanım!"
Giriş Tarihi: 3.1.2022 10:51 Son Güncelleme: 3.1.2022 11:00

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe'ye çağrı! "Yanlış yapmazsın başkanım!"

Yılmaz Vural’dan Fenerbahçe’ye çağrı! Yanlış yapmazsın başkanım!

Fenerbahçe'de Vitor Pereira'nın gönderilmesinden sonra teknik direktörlük koltuğuna kimin geleceği merak ediliyor. Uzun yıllar boyunca Türk takımlarını çalıştıran Yılmaz Vural, katıldığı bir programda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a görev için çağrıda bulundu. Vural, "Yanlış yapmazsın başkanım!" diyerek Ali Koç'a çağrı yaptı. İşte Yılmaz Vural'ın o sözleri...

Fenerbahçe'de Portekizli hoca Vitor Pereira'nın görevden alınmasından sonra yeni hocanın kim olacağı henüz netleşmedi. Bu hafta yeni hocasını açıklanması bekleyen Fenerbahçe için Slaven Bilic, Okan Buruk ve İsmail Kartal isimleri öne çıkmış durumda.

Diğer yandan Teknik Direktör Yılmaz Vural da Fenerbahçe'de görev almak için hazır olduğunu bir kez daha dile getirdi. Katıldığı bir programda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a çağrı yapan Yılmaz Vural, göreve gelmek için hazır olduğunu ifade etti.

"YANLIŞ YAPMAZSIN ALİ BAŞKANIM"

"O gerginlikte, herkesin yapabileceği bir şey değil. Dolayısıyla herkes üzülüyor. Başkanı da oyuncusu da üzülüyor. Çocuklar neredeyse yürüyemeyecek hale geliyor. Hakikaten bunları aşabilmek kolay değil. Bunları Yılmaz Vural aşar. Yanlış yapmazsın Ali Başkan'ım."

"BİR İŞE BU KADAR TALİP BİR ADAM GÖRDÜN MÜ"

"Türkiye'de bir işe bu kadar talip bir adam gördün mü? Ben bunu yaparım diyen? Varsayalım adam senin lafına uydu geldi, ondan sonra yapamazsan ne hale düşeceğini biliyor musun? Olmaktan daha beter hale düşersin."

"BU İŞİ YAPARIM DİYORUM"

"Bizde o cesaret var Allah'a şükür. Kendime, bilgime liderliğime güveniyorum. Bu işi yaparım diyorum, Yaptık kardeşim her yerde yaptık. Şampiyonluk istemiyorlardı, oradan küme düşme diyorlardı."

"YILDIZ OYUNCU YÖNETEBİLİR MİSİN DİYORLAR, KİM O YAHU?"

"Başarıları beğenmediğiniz Türk teknik adamlar getirmiş. Mustafa Denizli, Fatih Terim, Okan Buruk, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Sergen Yalçın şampiyon yapmış. Bir Bursa, Başakşehir araya girmiş geriye kalan bu 4 takımımız şampiyon olmuş."

"Siz yıldız oyuncuları yönetebilir misiniz diyorlar canım sıkılıyor. Kim o yahu? Futbolcuysa futbolculuğunu bilecek. Yıldızsa en çok parayı o alıyor daha fazla iş yapman lazım. Daha iyi uyuman lazım. Nasıl yönetemezsin, uzaydan mı geldi o neyini yönetemeyeceksin..."

EN ÇOK OKUNANLAR

Hayatı filmdeki terörist rolüyle karardı! 'Hatıra diye paylaştım kabusum oldu'
Aralık ayı için enflasyon beklentisi belli oldu
Son dakika: 2 ocak koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
İBB-PKK birlikteliğine isyan etti: Başıma bir şey gelirse sorumlusu Ekrem İmamoğlu
Emeklik için yaşı bekleyen de kıdemini alır! Çalışana yüksek "kıdem tazminatı" formülü SABAH'ta
SON DAKİKA | Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu! Merakla beklenen 2021 enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklandı
Tevfik Göksu'dan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na zor soru: İBB CHP'nin aynası değil mi nerede liyakat?
Sahte senetlerle 250 milyonluk vurgun! Şeytanın avukatı ailelerin hayatını kararttı
Uzmanlardan çarpıcı Borsa İstanbul yorumu: 3000 puanı görebilir!
İyiliğin karşılığı bu mu? Ünlü televizyoncu Ayşe Özgün iyi niyetinin kurbanı oldu!
ARKADAŞINA GÖNDER
Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe'ye çağrı! "Yanlış yapmazsın başkanım!"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA