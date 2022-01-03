Diğer yandan Teknik Direktör Yılmaz Vural da Fenerbahçe'de görev almak için hazır olduğunu bir kez daha dile getirdi. Katıldığı bir programda Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a çağrı yapan Yılmaz Vural, göreve gelmek için hazır olduğunu ifade etti.
"O gerginlikte, herkesin yapabileceği bir şey değil. Dolayısıyla herkes üzülüyor. Başkanı da oyuncusu da üzülüyor. Çocuklar neredeyse yürüyemeyecek hale geliyor. Hakikaten bunları aşabilmek kolay değil. Bunları Yılmaz Vural aşar. Yanlış yapmazsın Ali Başkan'ım."
"Türkiye'de bir işe bu kadar talip bir adam gördün mü? Ben bunu yaparım diyen? Varsayalım adam senin lafına uydu geldi, ondan sonra yapamazsan ne hale düşeceğini biliyor musun? Olmaktan daha beter hale düşersin."
"Bizde o cesaret var Allah'a şükür. Kendime, bilgime liderliğime güveniyorum. Bu işi yaparım diyorum, Yaptık kardeşim her yerde yaptık. Şampiyonluk istemiyorlardı, oradan küme düşme diyorlardı."
"YILDIZ OYUNCU YÖNETEBİLİR MİSİN DİYORLAR, KİM O YAHU?"
"Başarıları beğenmediğiniz Türk teknik adamlar getirmiş. Mustafa Denizli, Fatih Terim, Okan Buruk, Aykut Kocaman, Ersun Yanal, Sergen Yalçın şampiyon yapmış. Bir Bursa, Başakşehir araya girmiş geriye kalan bu 4 takımımız şampiyon olmuş."
"Siz yıldız oyuncuları yönetebilir misiniz diyorlar canım sıkılıyor. Kim o yahu? Futbolcuysa futbolculuğunu bilecek. Yıldızsa en çok parayı o alıyor daha fazla iş yapman lazım. Daha iyi uyuman lazım. Nasıl yönetemezsin, uzaydan mı geldi o neyini yönetemeyeceksin..."