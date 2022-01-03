"BİR İŞE BU KADAR TALİP BİR ADAM GÖRDÜN MÜ"

"Türkiye'de bir işe bu kadar talip bir adam gördün mü? Ben bunu yaparım diyen? Varsayalım adam senin lafına uydu geldi, ondan sonra yapamazsan ne hale düşeceğini biliyor musun? Olmaktan daha beter hale düşersin."