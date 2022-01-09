Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan hakem eleştirisi: "VAR her zaman olduğu gibi..."

Kocadağ, Önder Karaveli'nin sezon sonuna kadar devam edip etmeyeceği ile ilgili bir soruya, şöyle yanıt verdi:

"Önder hocamız şu an için devam ediyor. Önemli olan ortaya koyacağımız strateji ve politika. Biz bunu geçen sene itibariyle başlatmıştık. Rakiplerimiz kupalara hasretken biz bugün üç kupalı Beşiktaş'ı konuşuyoruz. Milyon Avrolar gençleşme yapılaşma anlamında harcanırken biz hem üç kupayı alırken çok fazla para harcamadık. Bu sene kiralık ve boşta oyuncularla, genç oyuncular ile başladık. Beşiktaş için alınmış kupalar ne kadar önemliyse öz kaynak üzerinden çıkarıp A milli takıma kadar yükselttiğimiz Rıdvan, Ersin olsun, bu gençlerimiz de bizim için birer kupa. Beşiktaş camiası her zaman böyle bakmıştır. Serdar'ı da bunu yanına ekleyeceğiz. O da mutlaka A milli takıma bu sene gidecektir. Sahadakilerin hepsi Beşiktaş'a mal olacak çocuklar. Bu çocuklar bizim için birer kupa. Önder hoca bu stratejiye uyuyor, devam ediyor. Yine bizim stratejimize uyacak bir hocayla yollarımızı birleştirebiliriz. Bu hocalarımız Alt yapıda Mehmet hocamız, Önder hocamız, Halim hocamız zaten sistemin içindeler ve devam edecekler."

Kocadağ, kadroda düşünülmeyen yabancı oyuncularla ilgili, "Adem Lahiç ve N'Sakala ile yolları ayırmak için sene başından itibaren mücadelemizi yapıyoruz. Geçen sene de yaptık. İnşallah bu devre arası talipliler çıkarsa Beşiktaş'ın şartlarına uyan noktada olursa yolları ayırmak istiyoruz." dedi.

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