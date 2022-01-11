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Giriş Tarihi: 12.1.2022 00:17 Son Güncelleme: 12.1.2022 01:09

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı teknik direktör Domenec Torrent, İstanbul'a geldi!

DHA
Galatasaray’ın anlaşmaya vardığı teknik direktör Domenec Torrent, İstanbul’a geldi!

Galatasaray'ın Fatih Terim'in ardından teknik direktörlük konusunda görüşmelerini sürdürdüğü Domenec Torrent, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın teknik direktörlük konusunda görüşmelerini sürdürdüğü Domenec Torrent, İstanbul'a geldi. İspanyol teknik adamı taşıyan uçak TSİ 20.15'te İspanya'nın Barcelona kentinden havalandı. Türk Hava Yolları'na ait uçak, saat 23.50 dolaylarında İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

59 yaşındaki teknik adam, kendisini bekleyen yöneticilerle birlikte araçla alandan ayrıldı. Sarı-kırmızılı kulübün, Domenec Torrent'i önümüzdeki saatlerde yeni teknik direktör olarak resmen açıklaması bekleniyor.

Domenec Torrent, havaalanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Görüşmelerimiz çok uzun değil. Bu sürede çok maç izledim. Hazırlıkları sürdürmek gerek." dedi.

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı teknik direktör Domenec Torrent, İstanbul'a geldi! | Video

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Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı teknik direktör Domenec Torrent, İstanbul'a geldi!
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