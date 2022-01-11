İlhan Palut'tan Ahmet Çalık'a duygusal veda "Pırlanta gibi bir insandı..."

Konuşurken gözyaşlarını tutamayan Palut, Kovid-19 salgını vakaları nedeniyle futbolculara bir günlük izin verdiklerini hatırlatarak, "Bugün izin günümüzdü. Salgından dolayı kulüpte toplanmak istemedik. Ahmet işlerini düzenlemek için Ankara'ya gidiyordu. Yolda böyle bir kaza geçirdi. Allah rahmet eylesin. Çok üzgünüz. Konuşacak durumda değiliz. Allah ailesine ve bizlere sabırlar versin." diye konuştu.

Ahmet Çalık'ın efendiliğiyle nam salan bir sporcu olduğunu anlatan Palut, "Bazı insanların iç güzelliği yüzüne yansır. Ahmet işte böyle bir sporcuydu. Pırlanta gibi bir insandı. Üzüntümüzü anlatacak kelime bulamıyorum, çok değerli bir sporcuydu. Çok dürüst, çok yardımsever, çok örnek bir gencimizi kaybettik. Türk futbol kamuoyuna başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.